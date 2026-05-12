Какво мога да използвам, за да заредя продуктите си Philips с USB зареждане?

Ако вашият продукт за лични грижи на Philips се доставя с USB кабел за зареждане, зареждайте го, като използвате кабела заедно със стенен IPX4 адаптер Philips или друг подходящ метод за зареждане, като например изброените по-долу.
Забележка: моля, прочетете внимателно информацията за безопасност по-долу, преди да заредите продукта си. За пълната важна информация за безопасност, моля, вижте документите, предоставени с продукта.
Ако зареждате продукта си Philips във влажна среда (например баня), винаги използвайте IPX4 адаптер, за да гарантирате безопасно зареждане. IPX4 означава, че адаптерът е устойчив на пръски.
Който и адаптер да изберете, уверете се, че отговаря на изискванията по-долу (тази информация обикновено е отпечатана върху самия адаптер).
Входно напрежение: 100 – 240 V.
Изходно напрежение: 5 V.
Изходна мощност: 1 A или повече.
Водоустойчивост: IPX4* за влажни среди.
Маркировка за одобрение: съответната маркировка за одобрение/сертифициране за вашата държава (напр. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM и т.н.)
Важно: използването на несертифициран адаптер може да доведе до опасности или сериозни наранявания. Винаги изключвайте продукта от адаптера, преди да го почистите с вода.
* Съвет: буквата X в IPX4 е заместващ символ и на нейно място може да се появи друга цифра (например IP24 или IP44) в описанието на адаптера. Ако втората цифра след "IP" е "4", адаптерът се класифицира като устойчив на пръски.
Ако нямате такъв, можете да закупите подходящ адаптер директно от Philips. Номерът на модела на адаптера ще се различава в зависимост от вида на продукта, който притежавате.
Продукти за грижа за мъжа и разкрасяване на Philips – OneBlade, Head Pro, самобръсначки, самобръсначки за жени, тримери и машинки за подстригване:
Адаптер Philips HQ87 IPX4.
Philips Sonicare – електрически четки за зъби и флосъри:
Устойчив на пръски IPX4 адаптер Philips WAA1001 (бял) или устойчив на пръски IPX4 адаптер Philips WAA2001 (черен).
За да закупите адаптер Philips:
Можете да използвате специален контакт с USB в сградата, за да заредите продукта си, при условие че отговаря на спецификациите, посочени в раздела "Безопасността на първо място" по-горе. Изключете продукта от захранващото устройство, преди да го почистите с вода.
Можете да използвате USB стенен адаптер от всяка реномирана марка, за да заредите продукта си, стига да отговаря на спецификациите, изброени в раздела "Безопасността на първо място" по-горе. Тази информация трябва да е отпечатана върху самия адаптер, както в примера по-долу:
Информацията на тази страница се отнася до следните модели: HS5980/15 , HS9980/15 , HS7980/15 .
