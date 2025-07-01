Как трябва да съхранявам изцедената кърма?

Можете да съхранявате кърмата в хладилника (под 4⁰C/39⁰F) до 4 дни или във фризера (под -18⁰C/0⁰F) в продължение на 6 – 12 месеца, като използвате бутилка Philips Avent, чаша за съхранение или торбичка за съхранение на кърма. За дългосрочно съхранение силно се препоръчва дълбоко замразяване (под -20⁰C/-4⁰F).

Когато взимате кърмата с вас в движение, използвайте я в рамките на 4 часа.

Проверете по-долу за препоръчителните температури на съхранение и къде може да закупите аксесоари за съхранение

Препоръчителни температури за съхранение на кърма Място Температура Максимална продължителност на съхранение Стая До 25°C (77°F) 4 часа Хладилник < 4°C (40°F) 4 дни Фризер < -18°C (0°F) (колкото по-студено, толкова по-добре) 6-12 месеца Източник: https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm Къде да купя аксесоари за съхранение на кърма Можете да поръчате бутилки, чаши за съхранение и торбички за съхранение на кърма на www.philips.com/avent или да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата държава за помощ.