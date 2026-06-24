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Как да използвам ръчната помпа за кърма Philips Avent?

Ако не сте сигурни как да използвате ръчната помпа за кърма Philips Avent, вижте нашите инструкции по-долу.

Разглобете, почистете и дезинфекцирайте всички части, преди да използвате помпата за кърма за първи път и след всяка употреба.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: SCF430/20 , SCF430/10 , SCF430/16 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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