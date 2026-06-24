Как да използвам ръчната помпа за кърма Philips Avent?
Ако не сте сигурни как да използвате ръчната помпа за кърма Philips Avent, вижте нашите инструкции по-долу.
Разглобете, почистете и дезинфекцирайте всички части, преди да използвате помпата за кърма за първи път и след всяка употреба.
Забележка: Винаги използвайте помпата за кърма с възглавничката.
Измийте добре ръцете си със сапун и вода и се уверете, че гърдите ви са чисти.
Притиснете сглобения корпус на помпата към вашите гърди. Уверете се, че зърното ви е центрирано, така че възглавничката да създаде херметично уплътнение.
Внимателно започнете да натискате дръжката надолу, докато усетите засмукване на гърдата (вижте изображението по-долу). След това оставете дръжката да се върне в първоначалното си положение. Повторете тази стъпка бързо 5 или 6 пъти, за да започне отделянето на кърма.
Забележка: Не е нужно да натискате дръжката докрай. Натиснете я надолу, така че да ви е удобно. Въпреки че не използвате цялото засмукване, което помпата може да генерира, кърмата ви скоро ще започне да тече.
Когато кърмата започне да тече, приложете по-бавен ритъм, като натиснете надолу дръжката и я задържите натисната за момент, преди да я оставите да се върне в първоначалното си положение. Продължете с този ритъм, докато кърмата тече. Ако ръката ви се умори, опитайте се да използвате другата ръка или изцеждайте кърма от другата гърда.
Забележка: Не се притеснявайте, ако кърмата ви не протече веднага. Отпуснете се и продължете да изпомпвате. Поставянето наново на помпата за кърма върху гърдата от време на време може да помогне за стимулирането на потока на кърмата.
Продължете изцеждането, докато почувствате, че гърдите ви са празни.
Когато свършите с изцеждането, внимателно свалете помпата за кърма от гърдата и отвийте бутилката от корпуса на помпата. Почистете останалите използвани части на помпата за кърма.
Ако все още имате проблеми с използването на ръчната помпа за кърма Philips Avent, моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:SCF430/20 , SCF430/10 , SCF430/16 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›