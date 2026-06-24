Как да използвам ръчната помпа за кърма Philips Avent?

Забележка: Не се притеснявайте, ако кърмата ви не протече веднага. Отпуснете се и продължете да изпомпвате. Поставянето наново на помпата за кърма върху гърдата от време на време може да помогне за стимулирането на потока на кърмата.

Продължете изцеждането, докато почувствате, че гърдите ви са празни. Когато свършите с изцеждането, внимателно свалете помпата за кърма от гърдата и отвийте бутилката от корпуса на помпата. Почистете останалите използвани части на помпата за кърма.