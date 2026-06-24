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Как да сглобя ръчната помпа за кърма Philips Avent?

Тази статия се отнася за помпите за кърма Philips Avent, показани по-долу. 
 
За да сглобите ръчната помпа за кърма на Philips Avent, следвайте предоставените стъпки.

Бележка: Уверете се, че сте почистили и дезинфекцирали частите на помпата за кърма, които влизат в контакт с кърмата, преди да я използвате.

Как да сглобя ръчната помпа за кърма Philips Avent?

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: SCF430/20 , SCF430/10 , SCF430/16 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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