Поддръжка Philips Как да сглобя ръчната помпа за кърма Philips Avent?

Тази статия се отнася за помпите за кърма Philips Avent, показани по-долу.



За да сглобите ръчната помпа за кърма на Philips Avent, следвайте предоставените стъпки.



Бележка: Уверете се, че сте почистили и дезинфекцирали частите на помпата за кърма, които влизат в контакт с кърмата, преди да я използвате.

Сглобяване на ръчната помпа за кърма Поставете (белия) клапан в корпуса на помпата отдолу. Натиснете клапана, доколкото е възможно (фиг. 1). Завийте корпуса на помпата по посока на часовниковата стрелка върху бутилката, докато се фиксира напълно (фиг. 2). Поставете стеблото в силиконовата диафрагма. Уверете се, че стеблото е избутано докрай (фиг. 3). Поставете силиконовата диафрагма в корпуса на помпата отгоре. Уверете се, че приляга плътно около рамката, като притиснете надолу с пръсти, за да осигурите идеално уплътнение (фиг. 4). Прикрепете дръжката към диафрагмата със стеблото, като закачите отвора в дръжката върху края на стеблото. Натиснете надолу дръжката върху тялото на помпата, докато щракне на мястото си (фиг. 5). Поставете възглавничката в корпуса на помпата и се уверете, че рамката покрива корпуса на помпата. Вкарайте вътрешната част на възглавничката във фунията по линията, обозначена със стрелка, и се уверете, че ръбовете на възглавничката са добре запечатани около корпуса на помпата (фиг.6). Само за ръчната помпа за кърма Essential SCF417: Натиснете между „листенцата“, за да отстраните останалия въздух.