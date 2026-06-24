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Прахосмукачката ми Philips е с ниска засмукваща мощност

Ако засмукващата мощност на вашата прахосмукачка Philips не е толкова добра, колкото се очаква, може да има няколко причини за това. Открийте как лесно да решите проблема сами в следващите редове.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: XD5122/10 , XD8122/10 , XD8142/12 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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