Прахосмукачката ми Philips е с ниска засмукваща мощност
Ако засмукващата мощност на вашата прахосмукачка Philips не е толкова добра, колкото се очаква, може да има няколко причини за това. Открийте как лесно да решите проблема сами в следващите редове.
Когато торбичката или контейнерът за прах на вашата прахосмукачка Philips са пълни, засмукващата мощност ще бъде по-ниска от обикновено.
В този случай проверете торбичката/контейнера за прах и ако е пълна/ен, я/го сменете (или изпразнете, ако това е указано за вашия конкретен модел).
Забележка:
Ако имате конкретен модел прахосмукачка с торбички за многократна употреба, износените торбички трябва да се сменят, тъй като това може да доведе и до ниска засмукваща мощност.
Маркучът, тръбата или накрайникът на вашата прахосмукачка Philips е възможно да се запушат или задръстят. Също така четката може да се задръсти от заплетени косми. Засмукващата мощност ще се повлияе от това и устройството може да не е в състояние да засмуква мръсотията, както се очаква, тъй като въздухът не може да мине толкова лесно, колкото трябва.
Проверете дали някоя от тези части не е запушена и свалете блокиращите елементи.
Замърсен филтър блокира нормалния въздушен поток. Това може да намали засмукващата мощност на вашата прахосмукачка Philips. В резултат на това устройството може да не почиства добре или както се очаква.
В зависимост от модела на прахосмукачката ви тя ще има предпазен филтър на мотора и/или изходящ филтър.
Когато предпазният филтър на мотора е замърсен:
Обикновено предпазният филтър на мотора може да се намери зад торбичката за прах или контейнера за прах.
Този филтър трябва да се почиства на всеки 4 до 6 седмици (в зависимост от модела, който имате).
Също така в зависимост от конкретния модел на прахосмукачката този филтър може да е необходимо да се почисти, като го изтупате над кофа за боклук/отстраните праха с четка, а при други прахосмукачки може да се измие с вода. Моля, проверете указанията за вашия конкретен модел.
Когато изходящият филтър е замърсен:
Изходящият филтър се намира отзад на вашата прахосмукачка Philips зад мотора.
Този филтър не трябва да се измива или почиства: той трябва да се сменя веднъж годишно (освен ако филтърът във вашия модел прахосмукачка не може да се сменя)
Ако вашата прахосмукачка Philips е снабдена с контейнер за прах, проверете дали капакът на устройството е поставен правилно.
Някои прахосмукачки Philips разполагат с настройка на засмукващата мощност.
Тази настройка на засмукващата мощност съдържа икони, подобни на тези, показани на изображението по-долу. Обикновено трябва да можете да я намерите на дистанционното управление, ръкохватката или самата прахосмукачка.
Ако устройството се предлага с тази настройка, проверете дали е настроено на желаната засмукваща мощност. Ако това не е така, можете да увеличите нивото.
Тези стъпки не решават проблема? Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:XD5122/10 , XD8122/10 , XD8142/12 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›