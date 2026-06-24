Прахосмукачката ми Philips е с ниска засмукваща мощност

Замърсен филтър блокира нормалния въздушен поток. Това може да намали засмукващата мощност на вашата прахосмукачка Philips. В резултат на това устройството може да не почиства добре или както се очаква.

В зависимост от модела на прахосмукачката ви тя ще има предпазен филтър на мотора и/или изходящ филтър.

Когато предпазният филтър на мотора е замърсен:

Обикновено предпазният филтър на мотора може да се намери зад торбичката за прах или контейнера за прах.

Този филтър трябва да се почиства на всеки 4 до 6 седмици (в зависимост от модела, който имате).

Също така в зависимост от конкретния модел на прахосмукачката този филтър може да е необходимо да се почисти, като го изтупате над кофа за боклук/отстраните праха с четка, а при други прахосмукачки може да се измие с вода. Моля, проверете указанията за вашия конкретен модел.

Когато изходящият филтър е замърсен:

Изходящият филтър се намира отзад на вашата прахосмукачка Philips зад мотора.

Този филтър не трябва да се измива или почиства: той трябва да се сменя веднъж годишно (освен ако филтърът във вашия модел прахосмукачка не може да се сменя)