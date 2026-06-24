ПродуктиПоддръжка

Начална страница за поддръжка

Поддръжка Philips

Моята безкабелна прахосмукачка SpeedPro Max на Philips показва код за грешка

Ако искате да знаете какво означават кодовете за грешки на вашата безкабелна прахосмукачка Philips SpeedPro Max, намерете отговора в следващите редове.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: XC8149/01 , XC8347/01 , XC8349/01 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

Често задавани въпроси

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем

Търсите нещо друго?

Открийте всички опции за поддръжка от Philips

Начална страница за поддръжка