Моята безкабелна прахосмукачка SpeedPro Max на Philips показва код за грешка

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: XC8149/01 , XC8347/01 , XC8349/01 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›
Мога ли да добавя течен почистващ препарат за под или топла вода в резервоара на вертикална прахосмукачка Philips?
Как да заменя батериите на Philips SpeedPro (Max)?
Кога да почиствате/подменяте микрофибърните подложки на вашата Philips
Колко дълго трябва да зареждам безкабелната прахосмукачка Philips?
Къде мога да намеря модела и серийния номер на моята прахосмукачка Philips?