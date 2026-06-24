Моята безкабелна прахосмукачка SpeedPro Max на Philips показва код за грешка

Код за грешка SE (или 35, ако го погледнете наобратно) ще покаже, че вашата Philips SpeedPro Max не може да работи или да се зарежда, защото температурата в помещението е твърде ниска, твърде висока или има механичен проблем.



Когато температурата в стаята е твърде висока (над или 40 градуса по Целзий или 104 градуса по Фаренхайт) или твърде ниска (под 5 градуса по Целзий или 41 градуса по Фаренхайт), изключете уреда от зарядното устройство и занесете безкабелната прахосмукачка SpeedPro Max на Philips в стая с температура около 20 градуса по Целзий или 68 градуса по Фаренхайт.



Тези стъпки не разрешиха ли проблема? Моля, свържете се с нас за допълнителна помощ.

