Моята прахосмукачка Philips издава необичаен звук

Ако моторът или филтърът за изходящ въздух на вашата прахосмукачка Philips е запушен, това може да доведе до необичаен звук.

За да разрешите този проблем, почистете филтрите на прахосмукачката. Можете да се обърнете към ръководството за потребителя за конкретни инструкции относно това как да почистите филтъра.



Друга причина, поради която прахосмукачката издава необичаен звук, може да е фактът, че филтрите са разместени. В такъв случай поставете филтрите на обичайното им място във вашата прахосмукачка.