Прахосмукачката ми с вода Philips освобождава по-малко вода
Ако вашата прахосмукачка с вода на Philips освобождава по-малко вода от обикновено, това може да се дължи на няколко причини. Разберете възможните причини и решения в следващите редове.
Микрофибърната подложка на вашата прахосмукачка с вода на Philips покрива лентата и блокира водния поток от лентата. Ако микрофибърната подложка не е поставена правилно върху лентата, устройството може да освобождава по-малко вода от обичайното. За да поправите това, следвайте стъпките по-долу:
Уверете се, че велкро лентите на мопа и велкро лентите на водния резервоар са идеално подравнени.
Също така се уверете, че страната с лентата на мопа е обърната навън, обратно на дъното на водния резервоар.
Отстранете лентата за навлажняване. Изплакнете я добре и я разтрийте със суха кърпа.
Можете също така да оставите лентата да се накисва за една нощ в разтвор от 1 част оцет на 3 части вода. Изплакнете обилно след накисване и я разтрийте със суха кърпа.
Допълване на водния резервоар
Използвайте само оригинална микрофибърна подложка на Philips. Можете да закупите тези микрофибърни подложки от вашия търговец на Philips или от [онлайн магазина на] Philips (http://www.shop.philips.com/service/) под номер на модел: FC8063.
Информацията на тази страница се отнася до следните модели:XC8149/01 , XC8349/01 , XC8347/01 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите ›