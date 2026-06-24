Поддръжка Philips Прахосмукачката ми с вода Philips освобождава по-малко вода

Ако вашата прахосмукачка с вода на Philips освобождава по-малко вода от обикновено, това може да се дължи на няколко причини. Разберете възможните причини и решения в следващите редове.

Микрофибърната подложка не е поставена правилно Микрофибърната подложка на вашата прахосмукачка с вода на Philips покрива лентата и блокира водния поток от лентата. Ако микрофибърната подложка не е поставена правилно върху лентата, устройството може да освобождава по-малко вода от обичайното. За да поправите това, следвайте стъпките по-долу: Уверете се, че велкро лентите на мопа и велкро лентите на водния резервоар са идеално подравнени. Също така се уверете, че страната с лентата на мопа е обърната навън, обратно на дъното на водния резервоар.

Лентата за навлажняване е блокирана от остатъци Отстранете лентата за навлажняване. Изплакнете я добре и я разтрийте със суха кърпа. Можете също така да оставите лентата да се накисва за една нощ в разтвор от 1 част оцет на 3 части вода. Изплакнете обилно след накисване и я разтрийте със суха кърпа. Водният резервоар е празен или почти празен Допълване на водния резервоар Използвате микрофибърен моп, който не се доставя от Philips Използвайте само оригинална микрофибърна подложка на Philips. Можете да закупите тези микрофибърни подложки от вашия търговец на Philips или от [онлайн магазина на] Philips (http://www.shop.philips.com/service/) под номер на модел: FC8063.