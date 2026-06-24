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Прахосмукачката ми с вода Philips освобождава по-малко вода

Ако вашата прахосмукачка с вода на Philips освобождава по-малко вода от обикновено, това може да се дължи на няколко причини. Разберете възможните причини и решения в следващите редове.

Информацията на тази страница се отнася до следните модели: XC8149/01 , XC8349/01 , XC8347/01 . Щракнете тук, за да покажете повече номера на продуктите  ›

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