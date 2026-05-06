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Philips Концентриран препарат за почистване на подове
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XV1493/10
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XV1493 User Manual
Високоефективният препарат за почистване на подове на Philips се справя с мазнините, лепкавите петна и мръсотията без усилие. Съвместим е със сериите Philips HomeRun 5000 и 9000 за мокро почистване.
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