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Philips Концентриран препарат за почистване на подове

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PhilipsКонцентриран препарат за почистване на подове

XV1493/10

Philips Концентриран препарат за почистване на подове

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Ръководства и документация

XV1493 User Manual

  • PDF файл, 410.9 kB
  • 6 May 2026

Високоефективният препарат за почистване на подове на Philips се справя с мазнините, лепкавите петна и мръсотията без усилие. Съвместим е със сериите Philips HomeRun 5000 и 9000 за мокро почистване.

  • PDF файл
  • 14 August 2026

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