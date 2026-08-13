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Philips HomeRun Комплект за подмяна серия 9000

Поддръжка

Philips HomeRunКомплект за подмяна серия 9000

XV1492/10

Philips HomeRun Комплект за подмяна серия 9000

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Всичко, което ви е необходимо за извършване на редовна поддръжка на вашия робот за сухо и мокро почистване за HomeRun от серията 9000. Този оригинален комплект за смяна съдържа 1 основна четка, 1 странична четка и 2 филтъра.

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  • 13 August 2026

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