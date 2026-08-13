Прахосмукачки за сухо/мокро почистване
Всички серии
Philips HomeRun Комплект за подмяна серия 9000
Поддръжка
XV1492/10
Отидете в магазина
Влезте или създайте акаунт
Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.
Всичко, което ви е необходимо за извършване на редовна поддръжка на вашия робот за сухо и мокро почистване за HomeRun от серията 9000. Този оригинален комплект за смяна съдържа 1 основна четка, 1 странична четка и 2 филтъра.
Свържете се с Philips
Щастливи сме да ви помогнем