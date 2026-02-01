Комплект за смяна за прахосмукачка без торба от серия 1000*

Комплект за смяна на противоалергичен филтър, съвместим с прахосмукачка без торба от серия 1000*. Комплектът съдържа филтри за изходящия въздух и мотора. Препоръчително е филтрите да се сменят веднъж годишно.