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  • Комплект за смяна за прахосмукачка без торба от серия 1000*
  • Комплект за смяна за прахосмукачка без торба от серия 1000*

Резервен филтър XV1210/01Резервен филтър

XV1210/01

Комплект за смяна за прахосмукачка без торба от серия 1000*

Комплект за смяна на противоалергичен филтър, съвместим с прахосмукачка без торба от серия 1000*. Комплектът съдържа филтри за изходящия въздух и мотора. Препоръчително е филтрите да се сменят веднъж годишно.

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Съвместими продукти
Серия 1000

Серия 1000
Прахосмукачка без торба

XB1142/10

Оригинални резервни филтри от Philips

Комплект за смяна за прахосмукачка без торба от серия 1000*

  • 1 x миещ се филтър за мотор

  • 1 х миеща се пенеста вложка

  • 1 x изходящ филтър

Изходящ филтър

Изходящ филтър

Комплектът съдържа 1 x изходящ филтър. Той улавя финия прах, преди въздухът да се изпусне отново в помещението. Благодарение на това въздухът в дома ви е чист и без прах.

Миещ се филтър за мотор

Миещ се филтър за мотор

Комплектът включва 1 x миещ се филтър за мотор. Това осигурява високи нива на филтрация и предотвратява достигането на прах до мотора и повредата му. Филтърът може да се мие.

Миещ се пенест филтър

Миещ се пенест филтър

Комплектът съдържа 1 x входящ миещ се пенест филтър. Този филтър осигурява допълнителна защита на мотора и следва да бъде поставен до миещия се филтър за мотор. Филтърът може да се мие.

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