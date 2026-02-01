XV1210/01
Комплект за смяна за прахосмукачка без торба от серия 1000*
Комплект за смяна на противоалергичен филтър, съвместим с прахосмукачка без торба от серия 1000*. Комплектът съдържа филтри за изходящия въздух и мотора. Препоръчително е филтрите да се сменят веднъж годишно.
1 x миещ се филтър за мотор
1 х миеща се пенеста вложка
1 x изходящ филтър
Комплектът съдържа 1 x изходящ филтър. Той улавя финия прах, преди въздухът да се изпусне отново в помещението. Благодарение на това въздухът в дома ви е чист и без прах.
Комплектът включва 1 x миещ се филтър за мотор. Това осигурява високи нива на филтрация и предотвратява достигането на прах до мотора и повредата му. Филтърът може да се мие.
Комплектът съдържа 1 x входящ миещ се пенест филтър. Този филтър осигурява допълнителна защита на мотора и следва да бъде поставен до миещия се филтър за мотор. Филтърът може да се мие.
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