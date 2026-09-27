Аксесоари за прахосмукачки
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Резервен филтър XV1210/01 Резервен филтър
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XV1210/01
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Комплект за смяна на противоалергичен филтър, съвместим с прахосмукачка без торба от серия 1000*. Комплектът съдържа филтри за изходящия въздух и мотора. Препоръчително е филтрите да се сменят веднъж годишно.
Серия 1000Прахосмукачка без торба
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