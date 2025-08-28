Самобръсначки за лице
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i9000 Prestige Ultra Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro
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XP9404/46
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Какво мога да използвам, за да заредя продуктите си Philips с USB зареждане?
ShaverРегулируем стилизатор за брада 1 – 5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Тример за нос
USB стенен адаптер HQ87
Държач на бръснещи глави
USB кабел
ShaversПочистваща глава
Капсула за поставка за бързо почистване
Моята самобръсначка Philips не работи
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