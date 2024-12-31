900W и 99,9% събиране на прах
Светодиоден накрайник TriActive+
Мини турбочетка
Ниво на филтриране HEPA 13*
Изработено в ЕС и устойчиво
Отстранявайте праха бързо и ефективно благодарение на нашия мотор 900W, генериращ над 50 000 об./мин.
Насладете се на превъзходни резултати при почистване с комбинация от висока всмукателна мощност и нашия светодиоден накрайник TriActive+. Заедно те позволяват премахване на 99,9% от финия прах**.
Насладете се на по-добро качество на въздуха у дома благодарение на нашия HEPA филтър и сертифициран от ECARF дизайн. Филтърът улавя > 99,99%* от полените, космите от домашни любимци, акарите и други фини прахови частици вътре в кутията, създавайки по-здравословна среда за хора с алергии. Създаване на по-здравословна среда за хора с алергии.
Разберете продуктовите отзиви
4.9
от 5
80
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Висони
31/12/2024
България
Част от промоцията
Отлично събира и улавя прах и мръсотия.
Останах много доволна от прахосмукачката Performer LED от серия 8000 XD8122 от нейната силна всмукателна мощност, гъвкавост, удобство и добра маневреност. Тя е лесна за използване. Почисти добре килимите и твърди подови настилки.
Предимства
лека, компактна и много удобна за употреба
Недостатъци
Продукта според мен недостатъци няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Performer LED от серия 8000 XD8122/10 Прахосмукачка с торба
Ivo0
09/12/2024
България
Част от промоцията
Уникална
Перфектната прахосмукачка за основно почистване!!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Performer LED от серия 8000 XD8122/10 Прахосмукачка с торба
Іриночка
29/06/2024
Україна
Част от промоцията
Прибирає все ідеально.
Дуже потужний пилосос,все гарно прибира як з підлоги,так і з коврів. Подобається щітка з підсвіткою,і прорезиняні колеса,тихіше їдуть,ніж пластиковіті.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Пилосос зі світлодіодами серії 8000 XD8122/10 Пилосос із мішком для пилу
Нивата на филтриране са тествани съгласно EN60312-1-2023. Размерът на частиците варира от 0,3-10 um.
събиране на 99,9% от праха от твърди подови повърхности с процепи (IEC62885-2).