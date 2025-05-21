1. Teljesítmény – 8/10 Meglepően jól szív! Nem egy ipari gép, de a morzsát, port, kutyaszőrt simán felszedi. Laminált padlón szinte „ragad” a fej, szőnyegnél kicsit jobban kell tolni, de nem kell tucatszor átmenned ugyanazon a folton. 2. Méret – 9/10 Kicsi, kompakt, könnyen elfér a szekrény aljában. Nem kell külön „porszívóparkolót” kialakítani. Emelni is könnyű, nem húzza le a karod, ha lépcsőn kell cipelni. 3. Design – 7/10 Nem egy dizájnikon, de nem is csúnya. Letisztult, egyszerű forma, semmi csicsa. A fehér-szürke színkombináció tisztának hat, de azért könnyen meglátszik rajta a kosz. 4. Tisztítási hatékonyság – 8/10 Mindennapi takarításhoz tökéletes. A porzsák jól zár, nem szór vissza port. A kefék jól használhatók, de ha sok a szőnyeg vagy állatszőr, érdemes lehet plusz fejet venni hozzá. Finom porcicák ellen viszont igazi harcos. 5. Ár-érték arány – 9/10 A kategóriájában az egyik legjobb vétel. Nem kell rá fél fizetést kiadni, mégis hozza, amit ígér. Egyszerű, megbízható, és ha nem extra funkciókat vársz, akkor nagyon megéri. Összbenyomás: Ez egy tipikus „jó választás, ha nem akarsz túlgondolkodni” porszívó. Nem csinál show-t, de végzi a dolgát – és ez a lényeg.