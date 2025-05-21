900W и 99,9% събиране на прах
Светодиоден накрайник TriActive+
HEPA филтър и 4x s-bag
Вградена четка и накрайник за мебели
Отстранявайте праха бързо и ефективно благодарение на нашия мотор 900W, генериращ над 50 000 об./мин.
Насладете се на превъзходни резултати при почистване с комбинация от висока всмукателна мощност и нашия светодиоден накрайник TriActive+. Заедно те позволяват премахване на 99,9% от финия прах**.
Насладете се на по-добро качество на въздуха у дома благодарение на нашия HEPA филтър, който улавя > 99,99%* от полените, космите от домашни любимци, акарите и други фини прахови частици вътре в кутията, създавайки по-здравословна среда за хора с алергии.
Разберете продуктовите отзиви
5.0
от 5
20
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
henrikf3_9983
21/05/2025
Magyarország
Част от промоцията
Szuper
1. Teljesítmény – 8/10 Meglepően jól szív! Nem egy ipari gép, de a morzsát, port, kutyaszőrt simán felszedi. Laminált padlón szinte „ragad” a fej, szőnyegnél kicsit jobban kell tolni, de nem kell tucatszor átmenned ugyanazon a folton. 2. Méret – 9/10 Kicsi, kompakt, könnyen elfér a szekrény aljában. Nem kell külön „porszívóparkolót” kialakítani. Emelni is könnyű, nem húzza le a karod, ha lépcsőn kell cipelni. 3. Design – 7/10 Nem egy dizájnikon, de nem is csúnya. Letisztult, egyszerű forma, semmi csicsa. A fehér-szürke színkombináció tisztának hat, de azért könnyen meglátszik rajta a kosz. 4. Tisztítási hatékonyság – 8/10 Mindennapi takarításhoz tökéletes. A porzsák jól zár, nem szór vissza port. A kefék jól használhatók, de ha sok a szőnyeg vagy állatszőr, érdemes lehet plusz fejet venni hozzá. Finom porcicák ellen viszont igazi harcos. 5. Ár-érték arány – 9/10 A kategóriájában az egyik legjobb vétel. Nem kell rá fél fizetést kiadni, mégis hozza, amit ígér. Egyszerű, megbízható, és ha nem extra funkciókat vársz, akkor nagyon megéri. Összbenyomás: Ez egy tipikus „jó választás, ha nem akarsz túlgondolkodni” porszívó. Nem csinál show-t, de végzi a dolgát – és ez a lényeg.
Този отзив е направен за 6000 Series XD6122/12 Porzsákos porszívó
tamark23_847
19/04/2025
Magyarország
Част от промоцията
nagy teljesítményű, kötelezően minden otthonban me
Tökéletes gép. Mindent tökéletesen tisztít, a világítórendszernek köszönhetően könnyebb látni a port, és utána könnyebb a takarítás. Nagyon elégedett vagyok ezzel a porszívóval.
Този отзив е направен за 6000 Series XD6122/12 Porzsákos porszívó
peterb81_9328
17/04/2025
Magyarország
Част от промоцията
Rendkívül hatékony, tökéletes választás
A legkisebb teljesítményen is tökéletes munkát végez, ha pedig feljebb tekerem, a szőnyeget is megemeli. Rendkívül erős. A ledes szívófej automatikusan bekapcsol, megvilágítja a nem látható port.
Този отзив е направен за 6000 Series XD6122/12 Porzsákos porszívó
Нивата на филтриране са тествани съгласно EN60312-1-2023. Размерът на частиците варира от 0,3-10 um.
събиране на 99,9% от праха от твърди подови повърхности с процепи (IEC62885-2).
Номиналната подадена мощност на IEC е средната мощност, докато устройството може да получи < 900W при максимална мощност.