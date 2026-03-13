Прахосмукачки за сухо/мокро почистване
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8000 Aqua Plus Безкабелна прахосмукачка
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XC8349/01
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Important Information Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
User Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
всичко (7)
Кога да почиствате/подменяте микрофибърните подложки на вашата Philips
Мога ли да добавя течен почистващ препарат за под или топла вода в резервоара на вертикална прахосмукачка Philips?
Как да заменя батериите на Philips SpeedPro (Max)?
Колко дълго трябва да зареждам безкабелната прахосмукачка Philips?
Къде мога да намеря модела и серийния номер на моята прахосмукачка Philips?
Батерията на моята Philips SpeedPro се изтощава бързо
Моята безкабелна прахосмукачка SpeedPro Max на Philips показва код за грешка
Не мога да отворя кофата на Philips SpeedPro (Max)
Прахосмукачката ми с вода Philips освобождава по-малко вода
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