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8000 Aqua Plus Безкабелна прахосмукачка

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8000 Aqua PlusБезкабелна прахосмукачка

XC8349/01

8000 Aqua Plus Безкабелна прахосмукачка

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Ръководства и документация

Important Information Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum

  • PDF файл, 1017.8 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum

  • PDF файл, 9.5 MB
  • 13 March 2026

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