Мощно засмукване с PowerCyclone 8
Светодиоден накрайник за твърди подове
До 60 мин в eco (Еко) и 15 мин в turbo (Турбо) (2)
Включва модул Aqua за мокро почистване
2 настр., 2 аксес. и стойка за стена за съхр.
PowerCyclone 8 и цифровият мотор PowerBlade работят заедно, за да генерират силна скорост на въздушния поток (до 820 l/min (3) по енергийно ефективен начин. Резултатът? Щателно събиране на праха и мръсотията при по-дълго време на работа – особено върху твърди подове.
Край на излишните движения благодарение на нашия светодиоден накрайник, който улавя до 99% от праха и мръсотията при най-високата настройка (4). Той осветява миниатюрните частици прах, като излъчва светлина точно под правилния ъгъл, така че ще знаете точно къде да почистите. Накрайникът е проектиран да се плъзга изключително близо до стени и ръбове, като улавя упоритите частици мръсотия. Не оставяйте и прашинка след себе си.
В шкафове, ъгли или на високи места – прахосмукачката Philips от серия 3000 може да се справи. Тя се преобразува в ръчна прахосмукачка за по-добра преносимост. Дългият инструмент за тесни пространства помага да достигнете тесни места. Комбинираният инструмент „2 в 1“ превключва лесно между мека четка за почистване на праха от деликатни повърхности и широк инструмент за тесни пространства за почистване на труднодостъпни ъгли.
4.7
от 5
15
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Веселий
08/03/2024
Україна
Пилосос дуже сильний
Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Vno4iii
29/11/2023
Україна
Част от промоцията
Дуже хороший пилосос
Тестую пилосос поки тиждень, але вже зробила позитивні висновки. Хочу зазначити, що пилосос досить маневрений і не важкий в користуванні. Щітка ніби сама рухається, а я лише направляю її в потрібному напрямку. На мої плитку і ламінат підходить чудово, бо якісно збирає сміття і не пошкоджує поверхню. Від підсвітки я просто в захваті, вона освічує всю кімнату і я бачу всі пилинки і волосинки, які непомітні при денному освітленні. Додам відео, щоб показати якість підсвітки. Потужність пилососа дуже хороша, на дисплеї видно індикатори заряду. Акумулятор зйомний, це мені сподобалося. Загалом пилосос рекомендую.
Предимства
знімний акумулятор, потужний, довгий час роботи
Недостатъци
на ворсистий килим не підійде
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Diana12
29/11/2023
Україна
Част от промоцията
Зручний, час роботи
Маю лише тверді поверхні на мінімальній швидкості справляється ідеально і часу роботи вистачає на декілька разів. А з міцною насадкою прибирання стало ще простішим
Предимства
Зручність, час роботи, мийна насадка
Недостатъци
Жодних
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
¹ ЕКО режим, само ръчна прахосукачка, на твърди подове.
⁴ Втората батерия се продава отделно XV1633
(3) В режим turbo (Турбо)
(4) На твърди подове в режим turbo (Турбо)
(5) Нормален режим, само ръчно/в режим Turbo (Турбо), само ръчно
(6) > 0,5 μm размер на частиците
(7) На твърди подове с накрайник за сухо почистване
(8) Режим Turbo (Турбо), само ръчно