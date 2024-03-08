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  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие
  • Разкрийте силата на чистотата без усилие

Серия 3000Безкабелна прахосмукачка Aqua

XC3131/01

4.7
| (15) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Разкрийте силата на чистотата без усилие
Щателно почиствайте подовете си с едно движение с безкабелната прахосмукачка Philips от серия 3000. Нашата светодиодна дюза разкрива скрит прах и мръсотия, преди да я улови с технологията PowerCyclone 8. До 60 минути време на работа¹ улеснява почистването на дома ви.
Виж всички предимства

Работи до 60 мин¹ и направлява с LED накрайник

Разкрийте силата на чистотата без усилие

  • Мощно засмукване с PowerCyclone 8

  • Светодиоден накрайник за твърди подове

  • До 60 мин в eco (Еко) и 15 мин в turbo (Турбо) (2)

  • Включва модул Aqua за мокро почистване

  • 2 настр., 2 аксес. и стойка за стена за съхр.

PowerCyclone 8: мощно засмукване с минимално използване на батерията (8)

PowerCyclone 8: мощно засмукване с минимално използване на батерията (8)

PowerCyclone 8 и цифровият мотор PowerBlade работят заедно, за да генерират силна скорост на въздушния поток (до 820 l/min (3) по енергийно ефективен начин. Резултатът? Щателно събиране на праха и мръсотията при по-дълго време на работа – особено върху твърди подове.

Светод. накрайник за твърди подове разкрива праха, насочвайки всяко движение

Светод. накрайник за твърди подове разкрива праха, насочвайки всяко движение

Край на излишните движения благодарение на нашия светодиоден накрайник, който улавя до 99% от праха и мръсотията при най-високата настройка (4). Той осветява миниатюрните частици прах, като излъчва светлина точно под правилния ъгъл, така че ще знаете точно къде да почистите. Накрайникът е проектиран да се плъзга изключително близо до стени и ръбове, като улавя упоритите частици мръсотия. Не оставяйте и прашинка след себе си.

Лесно почистване благодар. на преобразув. в ръчна прахосмукачка и аксесоарите

Лесно почистване благодар. на преобразув. в ръчна прахосмукачка и аксесоарите

В шкафове, ъгли или на високи места – прахосмукачката Philips от серия 3000 може да се справи. Тя се преобразува в ръчна прахосмукачка за по-добра преносимост. Дългият инструмент за тесни пространства помага да достигнете тесни места. Комбинираният инструмент „2 в 1“ превключва лесно между мека четка за почистване на праха от деликатни повърхности и широк инструмент за тесни пространства за почистване на труднодостъпни ъгли.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

15

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

4
3
2

08/03/2024

Україна

Україна

Пилосос дуже сильний

Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

29/11/2023

Україна

Україна

Дуже хороший пилосос

Тестую пилосос поки тиждень, але вже зробила позитивні висновки. Хочу зазначити, що пилосос досить маневрений і не важкий в користуванні. Щітка ніби сама рухається, а я лише направляю її в потрібному напрямку. На мої плитку і ламінат підходить чудово, бо якісно збирає сміття і не пошкоджує поверхню. Від підсвітки я просто в захваті, вона освічує всю кімнату і я бачу всі пилинки і волосинки, які непомітні при денному освітленні. Додам відео, щоб показати якість підсвітки. Потужність пилососа дуже хороша, на дисплеї видно індикатори заряду. Акумулятор зйомний, це мені сподобалося. Загалом пилосос рекомендую.

Предимства

знімний акумулятор, потужний, довгий час роботи

Недостатъци

на ворсистий килим не підійде

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

29/11/2023

Україна

Україна

Зручний, час роботи

Маю лише тверді поверхні на мінімальній швидкості справляється ідеально і часу роботи вистачає на декілька разів. А з міцною насадкою прибирання стало ще простішим

Предимства

Зручність, час роботи, мийна насадка

Недостатъци

Жодних

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua

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      Откази от отговорност

      1. ¹ ЕКО режим, само ръчна прахосукачка, на твърди подове.

      2. ⁴ Втората батерия се продава отделно XV1633

      3. (3) В режим turbo (Турбо)

      4. (4) На твърди подове в режим turbo (Турбо)

      5. (5) Нормален режим, само ръчно/в режим Turbo (Турбо), само ръчно

      6. (6) > 0,5 μm размер на частиците

      7. (7) На твърди подове с накрайник за сухо почистване

      8. (8) Режим Turbo (Турбо), само ръчно