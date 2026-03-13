Прахосмукачки за сухо/мокро почистване
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Серия 2000 Безкабелна прахосмукачка
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XC2011/01
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XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Other Questions (1)
Кога да почиствате/подменяте микрофибърните подложки на вашата Philips
Изтегляне на батерията: безжични прахосмукачки Philips от сериите 2000 и 3000
Колко дълго трябва да зареждам безкабелната прахосмукачка Philips?
Как мога да подменя батериите на прахосмукачка Philips?
Къде мога да намеря модела и серийния номер на моята прахосмукачка Philips?
Прахосмукачка без кабел серия 2000/3000Резервен филтър
Батерията на моята Philips SpeedPro се изтощава бързо
Моята прахосмукачка Philips издава необичаен звук
Моята SpeedPro (Max) не се плъзга добре по килими
Не мога да отворя кофата на Philips SpeedPro (Max)
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