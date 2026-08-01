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  • Разкрийте силата на почистването
  • Разкрийте силата на почистването
  • Разкрийте силата на почистването
  • Разкрийте силата на почистването
  • Разкрийте силата на почистването
  • Разкрийте силата на почистването
  • Разкрийте силата на почистването
  • Разкрийте силата на почистването
  • Разкрийте силата на почистването
  • Разкрийте силата на почистването
  • Разкрийте силата на почистването
  • Разкрийте силата на почистването
  • Разкрийте силата на почистването
  • Разкрийте силата на почистването
  • Разкрийте силата на почистването
  • Разкрийте силата на почистването
  • Разкрийте силата на почистването

Серия 2000Безкабелна прахосмукачка

XC2011/01

Разкрийте силата на почистването
Насладете се на лесно почистване с маневрените уреди на Philips от серия 2000. Те предлагат мощно засмукване върху твърди подове благодарение на технологията си PowerCyclone и осветяват скрития прах със светодиодния си накрайник.
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До 40 мин почистване с едно зареждане (1)

Разкрийте силата на почистването

  • Мощно засмукване с технология PowerCyclone 7

  • Светодиоден накрайник за твърди подове

  • До 40 мин в настр. eco (Еко) и 10 мин в настр. turbo (Турбо) (2)

  • 2 настройки и стойка за стена за съхранение

PowerCyclone 7: мощно засмукване с минимално използване на батерията

PowerCyclone 7: мощно засмукване с минимално използване на батерията

PowerCyclone 7 и цифровият мотор PowerBlade работят заедно, за да генерират силна скорост на въздушния поток (до 660 л/мин (3) по енергийно ефективен начин. Резултатът? Щателно събиране на праха и мръсотията при по-дълго време на работа – особено върху твърди подове.

Светод. накрайник за твърди подове разкрива праха, насочвайки всяко движение

Светод. накрайник за твърди подове разкрива праха, насочвайки всяко движение

Край на излишните движения благодарение на нашия светодиоден накрайник, който улавя до 99% (7) от праха и мръсотията при най-високата настройка. Той осветява малките частици прах, като излъчва светлина точно под правилния ъгъл, така че ще знаете точно къде да почистите. Накрайникът е проектиран да се плъзга изключително близо до стени и ръбове, като улавя упоритите частици мръсотия. Не оставяйте и прашинка след себе си.

Смен. бат. издържа до 40 мин в реж. Eco (Еко) и 10 мин в реж. Turbo (Турбо)(4)

Смен. бат. издържа до 40 мин в реж. Eco (Еко) и 10 мин в реж. Turbo (Турбо)(4)

С едно зареждане прахосмукачката Philips от серия 2000 почиства повече от 180 m2 в режим Eco (Еко) и повече от 45 m2 в режим Turbo (Турбо).(5)

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      1. (1) Нормален режим, само ръчно

      2. (2) Нормален режим, само ръчно/режим Turbo (Турбо), само ръчно

      3. (3) В режим turbo (Турбо)

      4. (4) Нормален режим, само ръчно/в режим Turbo (Турбо), само ръчно

      5. (5) На сухи подове с накрайник за сухо почистване

      6. (6) > 0,5 μm размер на частиците

      7. (7) На твърди подове в режим Турбо