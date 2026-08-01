Светод. накрайник за твърди подове разкрива праха, насочвайки всяко движение

Край на излишните движения благодарение на нашия светодиоден накрайник, който улавя до 99% (7) от праха и мръсотията при най-високата настройка. Той осветява малките частици прах, като излъчва светлина точно под правилния ъгъл, така че ще знаете точно къде да почистите. Накрайникът е проектиран да се плъзга изключително близо до стени и ръбове, като улавя упоритите частици мръсотия. Не оставяйте и прашинка след себе си.