XC2011/01
Мощно засмукване с технология PowerCyclone 7
Светодиоден накрайник за твърди подове
До 40 мин в настр. eco (Еко) и 10 мин в настр. turbo (Турбо) (2)
2 настройки и стойка за стена за съхранение
PowerCyclone 7 и цифровият мотор PowerBlade работят заедно, за да генерират силна скорост на въздушния поток (до 660 л/мин (3) по енергийно ефективен начин. Резултатът? Щателно събиране на праха и мръсотията при по-дълго време на работа – особено върху твърди подове.
Край на излишните движения благодарение на нашия светодиоден накрайник, който улавя до 99% (7) от праха и мръсотията при най-високата настройка. Той осветява малките частици прах, като излъчва светлина точно под правилния ъгъл, така че ще знаете точно къде да почистите. Накрайникът е проектиран да се плъзга изключително близо до стени и ръбове, като улавя упоритите частици мръсотия. Не оставяйте и прашинка след себе си.
С едно зареждане прахосмукачката Philips от серия 2000 почиства повече от 180 m2 в режим Eco (Еко) и повече от 45 m2 в режим Turbo (Турбо).(5)
Отзиви
(1) Нормален режим, само ръчно
(2) Нормален режим, само ръчно/режим Turbo (Турбо), само ръчно
(3) В режим turbo (Турбо)
(4) Нормален режим, само ръчно/в режим Turbo (Турбо), само ръчно
(5) На сухи подове с накрайник за сухо почистване
(6) > 0,5 μm размер на частиците
(7) На твърди подове в режим Турбо