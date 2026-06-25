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Shaver 3000X Series Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
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X3001/00
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Какво мога да използвам, за да заредя продуктите си Philips с USB зареждане?
Shaver Калъф
USB стенен адаптер HQ87
USB кабел
Shaver series 1000 & X3000Предпазна капачка
Shaver series 1000Конзола
Задържаща рамка на бръснещи глави
Shaver series 3000Бръснещи глави
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Моята самобръсначка Philips не работи
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