Прекратен продукт
X2HR/00
High resolution аудио
С наушници върху цялото ухо
Акустична конструкция с отворен гръб
Дишащи възглавнички за ушите
Всяка мембрана е внимателно избрана на ръка и е настроена и тествана, преди да бъде сдвоена с другата, за да се гарантира най-балансиран и естествен звук. 50-милиметровите мембрани използват силни неодимови магнити, за да възпроизведат цялата динамика на музиката и да осигурят добре балансирани баси, ясни средни и чисти високи честоти.
При акустичната конструкция с отворен гръб няма налягане на въздуха зад мембраната. Това позволява много по-свободно движение на диафрагмата и съответно – много по-ясен звук и плавност при продължителните високи честоти.
4.4
от 5
7
Отзиви
zBunjo
04/03/2022
Hrvatska
Vrhunski proizvod!
Vrhunski proizvod za sve Hi-Fi entuzijaste i ljubitelje dobroga (u ovome slučaju - vrhunskoga!) zvuka. Pa čak i za one koji muziku slušaju s mobitela i/ili tableta - iako će u tom slučaju razgolititi lošu kompresiju mp3 fajlova. S ovim slušalicama nećete pogriješiti
Предимства
Zvuk / Izrada / Kvalitetni materijali / Promjenjivi kabel / Zamjenjivi jastučići
Недостатъци
Ništa (ev. bi jastučići mogli biti od kože umjesto baršuna)
Този отзив е направен за Fidelio X2HR Headphones
Този отзив е направен за Fidelio X2HR Headphones
KonradZ7
22/01/2023
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Słuchawki godne polecenia
Używam słuchawek przede wszystkim do grania w gry,muzyki i do oglądania filmów. Sprawują się bardzo dobrze a wykonanie jest pierwsza klasa.
Предимства
-Jakość wykonania, brzmienie, wygląd, długość kabla
Недостатъци
-Nie znalazłem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio X2HR Słuchawki
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio X2HR Słuchawki
audiofil35
28/05/2022
Česká republika
Част от промоцията
Потвърден купувач
Vynikající sluchátka
Skvělé, hluboké, lehce zvýrazněné ale nikdy ne přehnané basy. Přirozeně znějící středy. Lehká "jiskra" ve výškách, které jsou také lehce zvýrazněné, ale nikdy ne moc. Velmi pohodlné a moc se mi líbí jejich vzhled. Za něco málo přes 90 Euro na německém Amazonu naprostá pecka, protože jsou celkově na úrovni sluchátek za 4x tolik.
Предимства
Zvuk, pohodlí, kvalita
Недостатъци
Vzhledem k tomu, že to jsou to sluchátka na domácí hi-fi poslech, tak nemůžu nic považovat jako nevýhodu (věci jako velikost a drátovost) a vzhledem ke kvalitě zvuku nemůžu považovat za nevýhodu to, že nejsou uzavřené (neizolují)
Този отзив е направен за Fidelio X2HR Sluchátka
Този отзив е направен за Fidelio X2HR Sluchátka