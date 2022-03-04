Vrhunski proizvod za sve Hi-Fi entuzijaste i ljubitelje dobroga (u ovome slučaju - vrhunskoga!) zvuka. Pa čak i za one koji muziku slušaju s mobitela i/ili tableta - iako će u tom slučaju razgolititi lošu kompresiju mp3 fajlova. S ovim slušalicama nećete pogriješiti