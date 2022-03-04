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  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
  • Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом

Прекратен продукт

FidelioСлушалки

X2HR/00

4.4
| (7) Отзиви
Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом
Слушалките Fidelio X2HR ви дават автентично звуково изживяване с прекрасно качество и комфорт в собствения ви дом. Потопете се в неподправените детайли на звука с отлично прилягащата конструкция, създадена да ви доставя пълно удоволствие.
Виж всички предимства

Звук с висока вярност в комфорта на вашия дом

  • High resolution аудио

  • С наушници върху цялото ухо

  • Акустична конструкция с отворен гръб

  • Дишащи възглавнички за ушите

3,5 мм до 6,3 мм приложен адаптер

Мощни 50-мм неодимови магнити за широк, но прецизен звук

Мощни 50-мм неодимови магнити за широк, но прецизен звук

Всяка мембрана е внимателно избрана на ръка и е настроена и тествана, преди да бъде сдвоена с другата, за да се гарантира най-балансиран и естествен звук. 50-милиметровите мембрани използват силни неодимови магнити, за да възпроизведат цялата динамика на музиката и да осигурят добре балансирани баси, ясни средни и чисти високи честоти.

Акустична конструкция с отворен гръб за звук с неподправена вярност

Акустична конструкция с отворен гръб за звук с неподправена вярност

При акустичната конструкция с отворен гръб няма налягане на въздуха зад мембраната. Това позволява много по-свободно движение на диафрагмата и съответно – много по-ясен звук и плавност при продължителните високи честоти.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

7

Отзиви

4
3
2

04/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski proizvod!

Vrhunski proizvod za sve Hi-Fi entuzijaste i ljubitelje dobroga (u ovome slučaju - vrhunskoga!) zvuka. Pa čak i za one koji muziku slušaju s mobitela i/ili tableta - iako će u tom slučaju razgolititi lošu kompresiju mp3 fajlova. S ovim slušalicama nećete pogriješiti

Предимства

Zvuk / Izrada / Kvalitetni materijali / Promjenjivi kabel / Zamjenjivi jastučići

Недостатъци

Ništa (ev. bi jastučići mogli biti od kože umjesto baršuna)

Този отзив е направен за Fidelio X2HR Headphones

Този отзив е направен за Fidelio X2HR Headphones

22/01/2023

Polska

Polska

Потвърден купувач

Słuchawki godne polecenia

Używam słuchawek przede wszystkim do grania w gry,muzyki i do oglądania filmów. Sprawują się bardzo dobrze a wykonanie jest pierwsza klasa.

Предимства

-Jakość wykonania, brzmienie, wygląd, długość kabla

Недостатъци

-Nie znalazłem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fidelio X2HR Słuchawki

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Fidelio X2HR Słuchawki

28/05/2022

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Vynikající sluchátka

Skvělé, hluboké, lehce zvýrazněné ale nikdy ne přehnané basy. Přirozeně znějící středy. Lehká "jiskra" ve výškách, které jsou také lehce zvýrazněné, ale nikdy ne moc. Velmi pohodlné a moc se mi líbí jejich vzhled. Za něco málo přes 90 Euro na německém Amazonu naprostá pecka, protože jsou celkově na úrovni sluchátek za 4x tolik.

Предимства

Zvuk, pohodlí, kvalita

Недостатъци

Vzhledem k tomu, že to jsou to sluchátka na domácí hi-fi poslech, tak nemůžu nic považovat jako nevýhodu (věci jako velikost a drátovost) a vzhledem ke kvalitě zvuku nemůžu považovat za nevýhodu to, že nejsou uzavřené (neizolují)

Този отзив е направен за Fidelio X2HR Sluchátka

Този отзив е направен за Fidelio X2HR Sluchátka

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