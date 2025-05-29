TAZ2500/10
CD плейър с множество източници
CD, DAB+/FM радио, USB
Bluetooth® 6.0, аудио вход
Вграден касетофон
Независимо дали откривате радостта от физическите компактдискове за първи или пореден път, този CD плейър с горно зареждане е чудесен избор за слушане на любимата ви музика. Може да чете всякакъв вид CD формат, а дръжката за носене го прави лесен за пренасяне. Просто включете в електрически контакт или поставете шест батерии (тип R14 C) и го вземете с вас навън.
Когато искате да се насладите на музикален източник, който съществува отдавна от CD, цифровият тунер улеснява намирането на DAB+ или FM радиостанции, които да харесате. Можете да настроите до 20 DAB+ и 20 FM предварително зададени станции за станциите, които слушате често.
Искате да използвате този CD плейър като преносим високоговорител? Bluetooth® връзката ви позволява да предавате поточно звук директно към плейъра от съвместимо смарт устройство, а динамично усилване на басите ще разтърси любимите ви басови линии.
Този продукт има отделение за батерии, но батериите не са включени. Моля, купете отделно.