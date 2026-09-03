Домашно аудио
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Retro Bluetooth® грамофон
нов
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TAV5000/10
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Незабавно имате достъп до ръководства, персонализирана поддръжка и други. Освен това е бързо и лесно.
За iOS и Android
Поддържа управление на избрани модели Bluetooth високоговорители Philips, саундбарове, парти високоговорители, микросистеми, CD аудио системи и преносими радиа.
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