Визия от миналото, звук от настоящето

Може да изглежда като грамофона на чичо ви, но с богатия си, топъл звук и модерните си функции този модел е напълно в крак с времето. Дизайнът „всичко в едно“ пасва идеално върху бюра и шкафове, а освен това получавате удобството на Bluetooth® и нашето практично придружаващо приложение за вашите винилови плочи.