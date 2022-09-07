Прекратен продукт
TAUH202WT/00
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
До 15 часа време на възпроизвеждане
Компактно сгъване
Получавате 15 часа време за възпроизвеждане, а 32-милиметровите неодимови акустични мембрани ви предоставят ясен звук и ударен бас. Пълното зареждане отнема между два и три часа
Пълното зареждане отнема между два и три часа.
32 мм неодимови акустични мембрани ви предоставят чист звук и ударен бас.
4.3
от 5
24
Отзиви
83%
препоръчват този продукт
misskrisa
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Най-добрите слушалки
Слушалките са много удобни и напълно си покриват характеристиката.Звучат много добре и не тежат изобщо на главата.
Предимства
Голям обхват, много добър звук и добре покриват ушите
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAUH202WT Безжични слушалки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAUH202WT Безжични слушалки
Kozhokar
01/09/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Навушниками задоволений!
Користуюсь навушниками не багато часу але дуже ними задоволенний.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAUH202BK Бездротові навушники
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAUH202BK Бездротові навушники
frog336
24/11/2020
Polska
Dobry zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Предимства
jakość, cena
Недостатъци
brak
Този отзив е направен за TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Този отзив е направен за TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe