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Прекратен продукт

Безжични слушалки

TAUH202BK/00

4.3
| (24) Отзиви | 83% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно
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Епични плейлисти. Най-новите подкастове. Тези безжични слушалки с наушници доставят ясен звук и мощен бас. Лентата за глава е толкова лека, че едва я усещате, а наушниците се сгъват до плоско състояние. Получавате 15 часа време за възпроизвеждане. Много за деня. Или вечерта.
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  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници

  • До 15 часа време на възпроизвеждане

  • Компактно сгъване

15 часа време за възпроизвеждане. Много за деня. Или вечерта.

Получавате 15 часа време за възпроизвеждане, а 32-милиметровите неодимови акустични мембрани ви предоставят ясен звук и ударен бас. Пълното зареждане отнема между два и три часа

2 – 3 часа време за зареждане.

Пълното зареждане отнема между два и три часа.

32 мм неодимови акустични мембрани. Чист звук. Ударен бас.

32 мм неодимови акустични мембрани ви предоставят чист звук и ударен бас.

Технически данни

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Отзиви

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4.3

от 5

24

Отзиви

83%

препоръчват този продукт

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Най-добрите слушалки

Слушалките са много удобни и напълно си покриват характеристиката.Звучат много добре и не тежат изобщо на главата.

Предимства

Голям обхват, много добър звук и добре покриват ушите

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAUH202WT Безжични слушалки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAUH202WT Безжични слушалки

01/09/2023

Україна

Україна

Потвърден купувач

Навушниками задоволений!

Користуюсь навушниками не багато часу але дуже ними задоволенний.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAUH202BK Бездротові навушники

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAUH202BK Бездротові навушники

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Предимства

jakość, cena

Недостатъци

brak

Този отзив е направен за TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Този отзив е направен за TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

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