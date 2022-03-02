Прекратен продукт
TAUH201WT/00
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Дишащи възглавнички за ушите
Компактно сгъване
Идеална дължина на кабела, която ви дава свободата да поставяте вашето аудиоустройство където пожелаете.
32 мм неодимови акустични мембрани ви предоставят чист звук и ударен бас.
Вграденият микрофон с премахване на ехото поддържа звука чист, когато искате да говорите.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
God1980
02/03/2022
България
Потвърден купувач
Срахотен продукт!
От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!
Предимства
Лек,удобен и прецизен!
Недостатъци
Няма
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Този отзив е направен за TAUH201BK Слушалки с микрофон
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAUH201BK Слушалки с микрофон
pawlos
23/04/2020
Polska
Служител на Philips
super stosunek ceny do jakości
[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)
Предимства
cena, brzmienie, wytrzymałość
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem