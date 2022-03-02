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Прекратен продукт

Слушалки с микрофон

TAUH201BK/00

5
| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно
Това е вашето време
Създайте свое собствено пространство. Тези слушалки с наушници ви предоставят чист звук и мощен бас. Лентата за глава е толкова лека, че едва я усещате. Плоският кабел издържа на заплитания. Наушниците са меки и се сгъват до плоско състояние за моментите, в които просто взимате слушалките и тръгвате.
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Това е вашето време

  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници

  • Дишащи възглавнички за ушите

  • Компактно сгъване

Кабел с дължина 1,2 м, идеален за използване на открито

Идеална дължина на кабела, която ви дава свободата да поставяте вашето аудиоустройство където пожелаете.

32 мм неодимови акустични мембрани. Чист звук. Ударен бас.

32 мм неодимови акустични мембрани ви предоставят чист звук и ударен бас.

Вграден микрофон с премахване на ехото за ясно аудио.

Вграденият микрофон с премахване на ехото поддържа звука чист, когато искате да говорите.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

02/03/2022

България

България

Потвърден купувач

Срахотен продукт!

От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!

Предимства

Лек,удобен и прецизен!

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAUH201BK Слушалки с микрофон

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAUH201BK Слушалки с микрофон

23/04/2020

Polska

Polska

Служител на Philips

super stosunek ceny do jakości

[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)

Предимства

cena, brzmienie, wytrzymałość

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

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