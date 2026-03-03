нов
TAT3000WT/00
Малки микрокапсули. Удобно прилягане.
Адаптивно шумопотискане
Технология с 6 микрофона
Детайлен, естествен звук
Текстурираните накрайници за уши SecureFit ви осигуряват по-леко и по-удобно прилягане, като същевременно създават добра изолация за още по-добър звук. Функциите на Philips за Пространствено аудио включват режими "Кафене" и "Разпускане", които правят музиката ви да звучи като част от фоновата атмосфера: идеално за концентрация върху задача, докато слушате.
Адаптивното шумопотискане реагира бързо на заобикалящата Ви среда, за да заглуши външните шумове, включително вятъра, в реално време. Ако искате да чуете какво се случва около Вас, Awareness Mode пропуска отново външните звуци. Функцията Quick Awareness усилва гласовете, така че да може да водите разговор, без да сваляте слушалките си.
Bluetooth® 6.0 осигурява бърза и стабилна връзка, а поддръжката на Auracast™ ви позволява да слушате обществени излъчвания по време на пътувания. Можете да се свържете с две Bluetooth® устройства едновременно и да управлявате свързаните устройства чрез нашето приложение, а Microsoft Swift Pair улеснява работата на потребителите на Windows.