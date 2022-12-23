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  • Супертънък калъф. Удобно прилягане.
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  • Супертънък калъф. Удобно прилягане.
  • Супертънък калъф. Удобно прилягане.
  • Супертънък калъф. Удобно прилягане.
  • Супертънък калъф. Удобно прилягане.
  • Супертънък калъф. Удобно прилягане.
  • Супертънък калъф. Удобно прилягане.
  • Супертънък калъф. Удобно прилягане.
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  • Супертънък калъф. Удобно прилягане.
  • Супертънък калъф. Удобно прилягане.
  • Супертънък калъф. Удобно прилягане.
  • Супертънък калъф. Удобно прилягане.
  • Супертънък калъф. Удобно прилягане.
  • Супертънък калъф. Удобно прилягане.

Прекратен продукт

Истински безжични слушалки

TAT2236GR/00

3.3
| (18) Отзиви

Наличен в

Бяло
Бяло
Зелено
Зелено
Розово
Розово
Черно
Черно
Супертънък калъф. Удобно прилягане.
Тези истински безжични слушалки, устойчиви на пръски и пот са толкова лесни за пренасяне! Калъфът за зареждане се побира в джоба на вталените ви дънки. Микрокапсулите прилягат във външното ви ухо – перфектно, ако не харесвате усещането на накрайниците в ушния канал.
Виж всички предимства

Супертънък калъф. Удобно прилягане.

  • Микрокапсулите прилягат в ухото

  • Изключително малък калъф за зареждане

  • IPX4 защита от вода

  • До 18 часа време на възпроизвеждане

4 цвята. Дизайн "хокеен стик"

6 часа време за възпроизвеждане. Заредете 15 минути за допълнителен час

Чист звук, мощни баси. 12 мм неодимови мембрани

Технически данни

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Отзиви

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3.3

от 5

18

Отзиви

23/12/2022

България

България

Много добри слушалки

Много добро съотношение между качество и цена. Наистина добра покупка. Само ако можеше да се наблюдава заряда на кутията щеше да е супер.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT2236BK Истински безжични слушалки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT2236BK Истински безжични слушалки

19/11/2022

България

България

Отлични

Слушалките са с много плътен звук...Батерията е страшно издръжлива....

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT2236BK Истински безжични слушалки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT2236BK Истински безжични слушалки

30/09/2022

България

България

Слушалките са добри. Качеството на звука е супер.

Удобни са и са компактни. Също така звукът е доста силен.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT2236BK Истински безжични слушалки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT2236BK Истински безжични слушалки

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