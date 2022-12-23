Прекратен продукт
TAT2236BK/00
Микрокапсулите прилягат в ухото
Изключително малък калъф за зареждане
IPX4 защита от вода
До 18 часа време на възпроизвеждане
3.3
от 5
18
Отзиви
Дани 74
23/12/2022
България
Много добри слушалки
Много добро съотношение между качество и цена. Наистина добра покупка. Само ако можеше да се наблюдава заряда на кутията щеше да е супер.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT2236BK Истински безжични слушалки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT2236BK Истински безжични слушалки
19/11/2022
България
Отлични
Слушалките са с много плътен звук...Батерията е страшно издръжлива....
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT2236BK Истински безжични слушалки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT2236BK Истински безжични слушалки
30/09/2022
България
Слушалките са добри. Качеството на звука е супер.
Удобни са и са компактни. Също така звукът е доста силен.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT2236BK Истински безжични слушалки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT2236BK Истински безжични слушалки