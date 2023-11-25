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2000 series Истински безжични слушалки за поставяне в ушите

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2000 seriesИстински безжични слушалки за поставяне в ушите

TAT2205WT/00

2000 series Истински безжични слушалки за поставяне в ушите

Прекратен продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Синьо
Синьо
Червено
Червено
Черно
Черно

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Приложение Philips Headphones

Приложението Philips Headphones ви позволява да се възползвате напълно от потенциала на вашите слушалки. Можете да получите достъп до всички функции, които ще ви осигурят най-доброто аудио изживяване от мобилното ви устройство.

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Приложение Philips Headphones

Ръководства и документация

Ръководство за бърз старт - English (US)

  • PDF файл, 4.3 MB
  • 25 November 2023

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 283.2 kB
  • 30 May 2024

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