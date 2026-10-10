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Наистина безжични слушалки

TAT2149WT/00

1.7

| (3) Отзиви

Наличен в

Черно
Черно
Бяло
Бяло

Миниатюрни, но мощни

Със своя изключително удобен дизайн тези миниатюрни истински безжични микрокапсули осигуряват комфорт и изглеждат чудесно през целия ден! Въпреки малкия си размер те предлагат мощен звук и допълнителни баси при ниска сила на звука. Излизате навън? Калъфът може дори да се закачи на халка за ключове.

Виж всички предимства

Миниатюрни, но мощни

  • Миниатюрни истински безжични микрокапсули

  • Калъф за зареждане с халка за ключове

  • Естествен звук. Динамичен бас

  • Ясни разговори

Ултраминиатюрни микрокапсули. Изключително удобно прилягане

Ултраминиатюрни микрокапсули. Изключително удобно прилягане

Нашите най-малки истински безжични микрокапсули досега се отличават с компактен дизайн, който приляга чудесно и осигурява комфорт дори ако ги носите през целия ден. Микрокапсулите се разполагат във външната част на ухото, така че няма накрайник, който да навлиза в ушния канал: ако се нуждаете от по-стабилно прилягане, можете да избирате между три размера силиконови втулки (включени в комплекта).

Страхотен звук дори при ниска сила на звука с Динамичен бас

Страхотен звук дори при ниска сила на звука с Динамичен бас

Тези истински безжични микрокапсули може да са малки, но няма да е необходимо да увеличавате силата на звука, за да получите най-добрия звук от техните 10 mm мембрани. Активирайте функцията „Динамичен бас“ чрез лявата микрокапсула или приложението Philips Headphones и ще можете да се насладите на пълната мощ на любимите си басови линии дори когато слушате тихо.

Ясни разговори. Ще чуват какво казвате

Ясни разговори. Ще чуват какво казвате

Гласът ви ще се чува ясно по време на разговор. Специален микрофон улавя звука на гласа ви, а алгоритъм за намаляване на шума приглушава част от фоновия шум от заобикалящата ви среда.

Технически данни

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Отзиви

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1.7

от 5

3

Отзиви

5
4
3

10/10/2026

Česká republika

Česká republika

Vypadává spojeni

Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.

Предимства

Kompaktní velikost

Недостатъци

Vypadává zvuk

Този отзив е направен за 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Дата на използване 2026-07-30

Този отзив е направен за 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka

Дата на използване 2026-07-30

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Недостатъци

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Този отзив е направен за 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Дата на използване 2025-09-18

Този отзив е направен за 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Дата на използване 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Недостатъци

Не се прикрепя към ухото.

Този отзив е направен за 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Дата на използване 2026-05-09

Този отзив е направен за 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Дата на използване 2026-05-09

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