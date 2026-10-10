TAT2149WT/00
Миниатюрни, но мощни
Със своя изключително удобен дизайн тези миниатюрни истински безжични микрокапсули осигуряват комфорт и изглеждат чудесно през целия ден! Въпреки малкия си размер те предлагат мощен звук и допълнителни баси при ниска сила на звука. Излизате навън? Калъфът може дори да се закачи на халка за ключове.
Миниатюрни истински безжични микрокапсули
Калъф за зареждане с халка за ключове
Естествен звук. Динамичен бас
Ясни разговори
Нашите най-малки истински безжични микрокапсули досега се отличават с компактен дизайн, който приляга чудесно и осигурява комфорт дори ако ги носите през целия ден. Микрокапсулите се разполагат във външната част на ухото, така че няма накрайник, който да навлиза в ушния канал: ако се нуждаете от по-стабилно прилягане, можете да избирате между три размера силиконови втулки (включени в комплекта).
Тези истински безжични микрокапсули може да са малки, но няма да е необходимо да увеличавате силата на звука, за да получите най-добрия звук от техните 10 mm мембрани. Активирайте функцията „Динамичен бас“ чрез лявата микрокапсула или приложението Philips Headphones и ще можете да се насладите на пълната мощ на любимите си басови линии дори когато слушате тихо.
Гласът ви ще се чува ясно по време на разговор. Специален микрофон улавя звука на гласа ви, а алгоритъм за намаляване на шума приглушава част от фоновия шум от заобикалящата ви среда.
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1.7
от 5
3
Отзиви
Jokyiz
10/10/2026
Česká republika
Vypadává spojeni
Líbí se mi inovativní design. V uších drží bez problémů. Nepravidelně selhává spojení mezi sluchátky a telefonem. Bluetooth připojení zůstává, ale hudba na chvíli vypadne, i při plně nabitých sluchátkách.
Предимства
Kompaktní velikost
Недостатъци
Vypadává zvuk
Този отзив е направен за 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Дата на използване 2026-07-30
Този отзив е направен за 2000 series TAT2149BK Pravá bezdrátová sluchátka
Дата на използване 2026-07-30
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Недостатъци
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Този отзив е направен за 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Дата на използване 2025-09-18
Този отзив е направен за 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Дата на използване 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Недостатъци
Не се прикрепя към ухото.
Този отзив е направен за 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Дата на използване 2026-05-09
Този отзив е направен за 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Дата на използване 2026-05-09