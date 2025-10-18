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2000 seriesНаистина безжични слушалки

TAT2149BK/00

1.5

| (2) Отзиви

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно

Малка, но мощна

Със своя толкова удобен дизайн, тези малки истински безжични слушалки се усещат добре и изглеждат добре през целия ден! Те разполагат със страхотен звук и допълнителен бас при ниска сила на звука. Излизате? Калъфът пасва дори на ключодържател.

Виж всички предимства

Малка, но мощна

  • Малки истински безжични микрокапсули

  • Зареждащ калъф за ключодържател

  • Естествен звук. Динамични баси

  • Ясни разговори

Изключително малки микрокапсули. Супер удобно поставяне

Изключително малки микрокапсули. Супер удобно поставяне

Нашите най-малки истински безжични микрокапсули могат да се похвалят с нископрофилен дизайн, който прилепва отлично— и се усеща отлично— дори ако ги носите цял ден. Микрокапсулите се поставят във външното ухо, така че накрайникът за ухото да не влиза в ушния ви канал: ако имате нужда от допълнително захващане, има три размера силиконови маншони (включени в комплекта), от които да избирате.

Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични баси"

Страхотен звук дори при ниска сила на звука с функция "Динамични баси"

Тези истински безжични микрокапсули може да са малки, но няма да ви се наложи да увеличавате звука, за да получите най-добрия звук от техните 10 mm мембрани. Активирайте Dynamic Bass (Динамични баси) чрез лявата микрокапсула или чрез приложението Philips Headphones и можете да се насладите на пълната сила на любимите си баси дори ако слушате тихо.

Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате

Ясни разговори. Хората ще чуват това, което казвате

Гласът ви ще се чува ясно, когато провеждате разговор. Специален микрофон улавя звука на гласа ви, докато алгоритъм за намаляване на шума заглушава част от фоновия шум от заобикалящата ви среда.

Технически данни

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Отзиви

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1.5

от 5

2

Отзиви

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Недостатъци

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Този отзив е направен за 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Дата на използване 2025-09-18

Този отзив е направен за 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Дата на използване 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Недостатъци

Не се прикрепя към ухото.

Този отзив е направен за 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Дата на използване 2026-05-09

Този отзив е направен за 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Дата на използване 2026-05-09

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