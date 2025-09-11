Što se tiče zvuka jasan je,dinamičan ,ne kasni, ali može da se desi problem sinhronizacije sa Android-om, npr. Youtube... Zapravo potrebno je ponovo isključiti-uključiti BT na Androidu. Za LapTop su odlične. Ja lično nisam uspeo da postavim stereo na Androidu Mi telefonu, ali nije mi problem. Moje iskustvo uglavnom u teretani, imaju fenomenalnu izolaciju, pa pored glasne spoljne muzike mogu bez problema da slušam svoju omiljenu. Trajnost baterije je odlična, nemam zamerke