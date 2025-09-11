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  • Грабвате го и потегляте
  • Грабвате го и потегляте
  • Грабвате го и потегляте
  • Грабвате го и потегляте
  • Грабвате го и потегляте
  • Грабвате го и потегляте

Прекратен продукт

Истински безжични слушалки

TAT1207BL/00

3.9
| (14) Отзиви

Наличен в

Бяло
Бяло
Жълто
Жълто
Синьо
Синьо
Черно
Черно
Грабвате го и потегляте
Вземете, свържете и тръгнете! Тези фантастични истински безжични слушалки се предлагат със свръхмалък калъф за зареждане, който се побира в джоба ви, за надежден и удобен звук, където и да отидете. IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване и до 18 часа време на възпроизвеждане!
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Грабвате го и потегляте

  • Микрокапсули с удобно прилягане

  • Изключително малък калъф за зареждане

  • IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване

  • До 18 часа време на възпроизвеждане

Сигурно и удобно прилягане в ухото

Тези удобни микрокапсули прилягат сигурно в ушните ви канали, създавайки идеално уплътнение, което намалява външния шум. Чуйте всеки ритъм и дума! Насладете се на истински комфорт с три размера меки, взаимозаменяеми силиконови тапи.

Изключително малък калъф за зареждане с USB-C

Този изключително малък калъф ви предоставя истинска мощност в малък корпус. Когато са напълно заредени, слушалките ви дават 6 часа време за възпроизвеждане, а напълно зареден калъф добавя още 12 часа. Заредете слушалките си набързо за 15 минути и получете допълнителен час!

IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване

С IPX4 рейтинг и мощни 6 мм мембрани можете да се наслаждавате на страхотен звук във всякакво време! Слушалките са устойчиви на пръски и ще се справят с малко дъжд или пот и няма нужда да се притеснявате, ако попаднете в порой.

Технически данни

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Отзиви

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3.9

от 5

14

Отзиви

2

11/09/2025

Srbija

Srbija

Dobar Bass

Slusalice imaju jako dobar zvuk sa dosta Basova! Lepo stoje u usima i ne ispadaju.

Този отзив е направен за TAT1207BK Potpuno bežične slušalice

Този отзив е направен за TAT1207BK Potpuno bežične slušalice

22/05/2023

Srbija

Srbija

Prema ceni, odlične slušalice, sa jasnom glasnoćom

Što se tiče zvuka jasan je,dinamičan ,ne kasni, ali može da se desi problem sinhronizacije sa Android-om, npr. Youtube... Zapravo potrebno je ponovo isključiti-uključiti BT na Androidu. Za LapTop su odlične. Ja lično nisam uspeo da postavim stereo na Androidu Mi telefonu, ali nije mi problem. Moje iskustvo uglavnom u teretani, imaju fenomenalnu izolaciju, pa pored glasne spoljne muzike mogu bez problema da slušam svoju omiljenu. Trajnost baterije je odlična, nemam zamerke

Предимства

Odličan zvuk, dobra izolacija, trajanje baterije

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT1207WT Potpuno bežične slušalice

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT1207WT Potpuno bežične slušalice

25/12/2023

Polska

Polska

Потвърден купувач

Bardzo pozytywne zaskoczenie

Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt

Предимства

Stosunek jakości do ceny

Недостатъци

Póki co brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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