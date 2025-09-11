Прекратен продукт
TAT1207BK/00
Микрокапсули с удобно прилягане
Изключително малък калъф за зареждане
IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване
До 18 часа време на възпроизвеждане
Тези удобни микрокапсули прилягат сигурно в ушните ви канали, създавайки идеално уплътнение, което намалява външния шум. Чуйте всеки ритъм и дума! Насладете се на истински комфорт с три размера меки, взаимозаменяеми силиконови тапи.
Този изключително малък калъф ви предоставя истинска мощност в малък корпус. Когато са напълно заредени, слушалките ви дават 6 часа време за възпроизвеждане, а напълно зареден калъф добавя още 12 часа. Заредете слушалките си набързо за 15 минути и получете допълнителен час!
С IPX4 рейтинг и мощни 6 мм мембрани можете да се наслаждавате на страхотен звук във всякакво време! Слушалките са устойчиви на пръски и ще се справят с малко дъжд или пот и няма нужда да се притеснявате, ако попаднете в порой.
3.9
от 5
14
Отзиви
Tari Car
11/09/2025
Srbija
Dobar Bass
Slusalice imaju jako dobar zvuk sa dosta Basova! Lepo stoje u usima i ne ispadaju.
Този отзив е направен за TAT1207BK Potpuno bežične slušalice
Този отзив е направен за TAT1207BK Potpuno bežične slušalice
mornar Popaj
22/05/2023
Srbija
Prema ceni, odlične slušalice, sa jasnom glasnoćom
Što se tiče zvuka jasan je,dinamičan ,ne kasni, ali može da se desi problem sinhronizacije sa Android-om, npr. Youtube... Zapravo potrebno je ponovo isključiti-uključiti BT na Androidu. Za LapTop su odlične. Ja lično nisam uspeo da postavim stereo na Androidu Mi telefonu, ali nije mi problem. Moje iskustvo uglavnom u teretani, imaju fenomenalnu izolaciju, pa pored glasne spoljne muzike mogu bez problema da slušam svoju omiljenu. Trajnost baterije je odlična, nemam zamerke
Предимства
Odličan zvuk, dobra izolacija, trajanje baterije
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT1207WT Potpuno bežične slušalice
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT1207WT Potpuno bežične slušalice
Kenneth Zeigbo
25/12/2023
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Bardzo pozytywne zaskoczenie
Produkt kupiłem na promocji w śmiesznie niskiej cenie. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie tak pozytywnie. Fajny głęboki dźwięk, bateria całkiem niezły trzyma. W tej cenie bardzo dobry produkt
Предимства
Stosunek jakości do ceny
Недостатъци
Póki co brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT1207BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless