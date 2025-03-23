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  • Слушайте ясно звуците
  • Слушайте ясно звуците
  • Слушайте ясно звуците
  • Слушайте ясно звуците
  • Слушайте ясно звуците
  • Слушайте ясно звуците
  • Слушайте ясно звуците
  • Слушайте ясно звуците
  • Слушайте ясно звуците
  • Слушайте ясно звуците

Истински безжични слушалки

TAT1108WT/00

4.7
| (9) Отзиви | 86% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Синьо
Синьо
Черно
Черно
Слушайте ясно звуците
Насладете се на чист звук от мелодии и обаждания. Тези истински безжични слушалки използват 6 мм мембрани за богат звук и мощен бас и микрофон с изкуствен интелект за ясни разговори. С устойчивост IPX4 на пръски и пот и калъф за зареждане с джобен размер за 15 часа време за възпроизвеждане.
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Слушайте ясно звуците

  • Ясно качество на разговора

  • 6-милиметрови мембрани за мощен бас

  • Ергономичен дизайн за комфорт

  • IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване

Без повече притеснения. До 15 часа време на възпроизвеждане с калъфа

Без значение колко дълъг е денят ви, тези слушалки ще са на разположение. Получавате 5 часа време за възпроизвеждане и допълнителни 10 часа от удобния калъф за зареждане с джобен размер.

Персонализирани 6 мм мембрани за страхотен звук и мощен бас

Чувайте звуците така, както са предназначени да бъдат чути. Тези слушалки използват персонализиран дизайн, 6 мм динамични мембрани, за да ви осигурят истинско изживяване при слушане. Големият капацитет на мембраните подобрява динамиката и баса, така че никога няма да пропуснете нито един ритъм.

Микрофон с изкуствен интелект за ясно качество на разговора

Не позволявайте на звуци от света да прекъсват слушането ви. Тези слушалки разполагат с микрофон с изкуствен интелект, който използва усъвършенстван AI алгоритъм, за да филтрира шума, който не искате да чувате, и да гарантира ясно качество на разговора. Чувайте се ясно всеки път.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

9

Отзиви

86%

препоръчват този продукт

3
2
1

23/03/2025

България

България

Служител на Philips

Pohvala

[Employee of philipsglobal] Mnogo sa hubavi i silni bez problem kupete si unikalni Perfektni

Предимства

Unisex perfekt

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT1108BK Истински безжични слушалки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAT1108BK Истински безжични слушалки

28/11/2025

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam

Този отзив е направен за TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Този отзив е направен за TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

09/07/2025

Polska

Polska

Потвърден купувач

działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego

Този отзив е направен за TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Този отзив е направен за TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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      1. Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.