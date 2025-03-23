TAT1108BK/00
Ясно качество на разговора
6-милиметрови мембрани за мощен бас
Ергономичен дизайн за комфорт
IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване
Без значение колко дълъг е денят ви, тези слушалки ще са на разположение. Получавате 5 часа време за възпроизвеждане и допълнителни 10 часа от удобния калъф за зареждане с джобен размер.
Чувайте звуците така, както са предназначени да бъдат чути. Тези слушалки използват персонализиран дизайн, 6 мм динамични мембрани, за да ви осигурят истинско изживяване при слушане. Големият капацитет на мембраните подобрява динамиката и баса, така че никога няма да пропуснете нито един ритъм.
Не позволявайте на звуци от света да прекъсват слушането ви. Тези слушалки разполагат с микрофон с изкуствен интелект, който използва усъвършенстван AI алгоритъм, за да филтрира шума, който не искате да чувате, и да гарантира ясно качество на разговора. Чувайте се ясно всеки път.
4.7
от 5
9
Отзиви
86%
препоръчват този продукт
Gucci0809
23/03/2025
България
Служител на Philips
Pohvala
[Employee of philipsglobal] Mnogo sa hubavi i silni bez problem kupete si unikalni Perfektni
Предимства
Unisex perfekt
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT1108BK Истински безжични слушалки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAT1108BK Истински безжични слушалки
Kolobrzeg321
28/11/2025
Polska
Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam
Този отзив е направен за TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Този отзив е направен за TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
pajur
09/07/2025
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego
Този отзив е направен за TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Този отзив е направен за TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.