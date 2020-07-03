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Прекратен продукт

7000 seriesБезжични слушалки

TAST702BK/00

4.9
| (14) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Разкарайте кабелите.
Тези истински безжични спортни слушалки за поставяне в ушите се справят, когато се потите. Защитата срещу пръскане IPX5 и технологията за UV почистване гарантират, че ще останете свежи, колкото и упорито да продължавате. С преносимия калъф за зареждане получавате до 24 часа време на възпроизвеждане.
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Тренирайте свободно.

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  • 6 мм мембрани/затворен гръб

  • За поставяне в ушите

  • 6+18 часа време за възпроизвеждане

  • Сигурно прилягане

Меки гумирани накрайници с крилца. Надеждни и удобни

Три размера сменяеми гумени накрайници за ухо създават идеално уплътняване. Гъвкавите накрайници с крилца прилягат стабилно по линията на ухото ви. Колкото и активно да се движите, тези спортни слушалки остават там, където са ви необходими.

Отлично уплътняване, изключително пасивно изолиране на шума

Колкото и активно да се движите, тези слушалки остават на мястото си. Гъвкавите накрайници с крилца прилягат стабилно по линията на ухото ви. Сменяемите гумени накрайници за ухо в малки, средни и големи размери ви позволяват да намерите идеалната за вас прилягаща в ухото форма.

Интелигентно сдвояване. Автоматично открийте вашето Bluetooth устройство

Лесните за използване бутони ви позволяват да поставите на пауза плейлиста си и да приемате разговори, без да докосвате смартфона си. Слушалките са готови да се свържат в момента, в който включите Bluetooth. След като са сдвоени, те си спомнят последното устройство, към което са били сдвоени.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

14

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

vrhunske športne slušalke

za potrebe kolesarjenja in teka sem si jih kupil - lahko rečem samo da so TOP izdelek. Zvok je odličen, dobri basi kljub temu pa ima odlične srednje tone - ki so zame najpomembnejši. Se lahko perejo in dezinficirajo. Najboljša stvar pa je dezinfikacija v sami škatlici - polnilcu.

Предимства

vzdržljivost baterije, pralne, udobne

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

12/05/2020

Slovenija

Slovenija

daleč najboljše slušalke kar jih imam

Glede na to, da veliko športam sem imel že veliko slušalk. Tokrat sem se po nasvetu prijatelja odločil za TAST702bk. Slušalke presenečajo na vsakem koraku. Izjemno se prilagajajo ušesu in ne padajo iz ušes, zvok je čist - brez šomov in kvaliteten. Uporabljam jih predvsem pri teku, hoji, fitnessu in gameingu. Priročna, majhna in lahka polnilna torbica v samo v 15 minutah polnenja, omogoča uporabo slušalk za dobro uro (z enim celotnim polnenjem držijo več kot 5 ur). Ob polnenju UV čiščenje uniči bakterije. Še posebejjih priporočam vsem, ki so aktivni.

Предимства

prilagodljivost, vodoodpornost, čist zvok + UV čiščenje

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

16/04/2020

Slovenija

Slovenija

Prvi vtis: Noroooo

Že nekaj let nazaj sem imel Philips slušalke iz športne linije in sem bil več kot zadovoljen z njimi. Bile so pralne, zvok fantastičen, praktično neuničljive. Sedaj sem s temi po prvih treningih enako navdušen, mi je pa tale opcija z UV čiščenjem dobra, saj se pri teku res veliko znojim in so pred naslednjo uporabo kot nove.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke

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