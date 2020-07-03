Прекратен продукт
TAST702BK/00
6 мм мембрани/затворен гръб
За поставяне в ушите
6+18 часа време за възпроизвеждане
Сигурно прилягане
Три размера сменяеми гумени накрайници за ухо създават идеално уплътняване. Гъвкавите накрайници с крилца прилягат стабилно по линията на ухото ви. Колкото и активно да се движите, тези спортни слушалки остават там, където са ви необходими.
Колкото и активно да се движите, тези слушалки остават на мястото си. Гъвкавите накрайници с крилца прилягат стабилно по линията на ухото ви. Сменяемите гумени накрайници за ухо в малки, средни и големи размери ви позволяват да намерите идеалната за вас прилягаща в ухото форма.
Лесните за използване бутони ви позволяват да поставите на пауза плейлиста си и да приемате разговори, без да докосвате смартфона си. Слушалките са готови да се свържат в момента, в който включите Bluetooth. След като са сдвоени, те си спомнят последното устройство, към което са били сдвоени.
4.9
от 5
14
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
vrhunske športne slušalke
za potrebe kolesarjenja in teka sem si jih kupil - lahko rečem samo da so TOP izdelek. Zvok je odličen, dobri basi kljub temu pa ima odlične srednje tone - ki so zame najpomembnejši. Se lahko perejo in dezinficirajo. Najboljša stvar pa je dezinfikacija v sami škatlici - polnilcu.
Предимства
vzdržljivost baterije, pralne, udobne
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Davorin
12/05/2020
Slovenija
daleč najboljše slušalke kar jih imam
Glede na to, da veliko športam sem imel že veliko slušalk. Tokrat sem se po nasvetu prijatelja odločil za TAST702bk. Slušalke presenečajo na vsakem koraku. Izjemno se prilagajajo ušesu in ne padajo iz ušes, zvok je čist - brez šomov in kvaliteten. Uporabljam jih predvsem pri teku, hoji, fitnessu in gameingu. Priročna, majhna in lahka polnilna torbica v samo v 15 minutah polnenja, omogoča uporabo slušalk za dobro uro (z enim celotnim polnenjem držijo več kot 5 ur). Ob polnenju UV čiščenje uniči bakterije. Še posebejjih priporočam vsem, ki so aktivni.
Предимства
prilagodljivost, vodoodpornost, čist zvok + UV čiščenje
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
FranceP
16/04/2020
Slovenija
Prvi vtis: Noroooo
Že nekaj let nazaj sem imel Philips slušalke iz športne linije in sem bil več kot zadovoljen z njimi. Bile so pralne, zvok fantastičen, praktično neuničljive. Sedaj sem s temi po prvih treningih enako navdušen, mi je pa tale opcija z UV čiščenjem dobra, saj se pri teku res veliko znojim in so pred naslednjo uporabo kot nove.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 7000 series TAST702BK Brezžične slušalke
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