Прекратен продукт
Усилете музиката! Мощен звук за всякакви приключения.
Слушайте музиката, която ви вдъхновява! Можете да се насладите на силния и мощен звук от този водоустойчив високоговорител навсякъде. Тренирате в парка или купонясвате, докато правите лагер? С 24 часа време за възпроизвеждане и каишка за носене нищо не може да ви спре.
IP67 защита от прах/вода
Мощен звук
Вграден микрофон за разговори
До 24 часа музика
От паркове до къмпинги – носете любимата си музика, където и да отидете! Два 70 мм високоговорителя за ниски честоти и два високоговорителя за високи честоти ви осигуряват мощен, чист звук, а и този високоговорител изглежда страхотно. Искате да се забавлявате още повече? Сдвоете два високоговорителя за стерео за парти.
Искате да увеличите звука? Този високоговорител може да работи толкова дълго, колкото пожелаете. Получавате до 24 часа време за възпроизвеждане от напълно зареден високоговорител, а функцията за външна батерия ви позволява да зареждате свързани устройства, без да спирате музиката.
От пътеката, през плажа до басейна – стандарт IP67 гарантира, че този високоговорител може да отиде навсякъде. Свалящата се каишка улеснява носенето, а Bluetooth обхватът до 20 м означава, че няма да пропуснете нито един бийт. Дори ако телефонът ви е далеч от високоговорителя.
Награди
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Jam jest
19/02/2025
Polska
2x Philips
Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Дата на използване 2024-08-19
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS7807W Głośnik bezprzewodowy
Дата на използване 2024-08-19
Superstar 9
13/06/2022
Magyarország
a legjobb buli
ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt
Предимства
hangzás
Недостатъци
na
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Дата на използване 2022-02-13
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó
Дата на използване 2022-02-13
Класът IP67 означава, че мембраната на високоговорителя е прахоустойчива и може да бъде потапян до 30 минути на дълбочина до 1 м.