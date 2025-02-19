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Прекратен продукт

Безжична тонколона

TAS7807B/00

5

| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

1 награда

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно

Усилете музиката! Мощен звук за всякакви приключения.

Слушайте музиката, която ви вдъхновява! Можете да се насладите на силния и мощен звук от този водоустойчив високоговорител навсякъде. Тренирате в парка или купонясвате, докато правите лагер? С 24 часа време за възпроизвеждане и каишка за носене нищо не може да ви спре.

Виж всички предимства

Усилете музиката! Мощен звук за всякакви приключения.

  • IP67 защита от прах/вода

  • Мощен звук

  • Вграден микрофон за разговори

  • До 24 часа музика

Мощен звук във фънки стил

Мощен звук във фънки стил

От паркове до къмпинги – носете любимата си музика, където и да отидете! Два 70 мм високоговорителя за ниски честоти и два високоговорителя за високи честоти ви осигуряват мощен, чист звук, а и този високоговорител изглежда страхотно. Искате да се забавлявате още повече? Сдвоете два високоговорителя за стерео за парти.

24 часа време за възпроизвеждане. Нека партито продължава

24 часа време за възпроизвеждане. Нека партито продължава

Искате да увеличите звука? Този високоговорител може да работи толкова дълго, колкото пожелаете. Получавате до 24 часа време за възпроизвеждане от напълно зареден високоговорител, а функцията за външна батерия ви позволява да зареждате свързани устройства, без да спирате музиката.

IP67 прахоустойчивост и водоустойчивост. В готовност за парти*

IP67 прахоустойчивост и водоустойчивост. В готовност за парти*

От пътеката, през плажа до басейна – стандарт IP67 гарантира, че този високоговорител може да отиде навсякъде. Свалящата се каишка улеснява носенето, а Bluetooth обхватът до 20 м означава, че няма да пропуснете нито един бийт. Дори ако телефонът ви е далеч от високоговорителя.

Технически данни

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Награди

  • Изображение на TPV_PBTAWARD13

Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

19/02/2025

Polska

Polska

2x Philips

Jako, że posiadam 2 takie, coś mogę napisać o nich. Dźwięk faktycznie jest potężny, ale do ok. 60 % głośności. Powyżej bas traci na mocy, sile i jakości. Jakość dźwięku, jak i efekt stereo na 2ch doskonała. Świetna głębia i detaliczność. Bas spokojnie schodzi poniżej deklarowanych 80Hz i jest bardzo dokładny. Wywołuje także mocne wibracje w otoczeniu. Czas pracy to ok 60 h przy głośności 30-40%. Łączenie w stereo powoduje, że możemy przyłączyć tylko jedno źródło dźwięku, a do jednego głośnika tylko dwa. Nie można także sparować różnych głośników philipsa, tylko ten sam typ. Z jednej strony to zalety, z drugiej wady. Ogólnie pełne 5, bo spełnia oczekiwania.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Дата на използване 2024-08-19

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS7807W Głośnik bezprzewodowy

Дата на използване 2024-08-19

13/06/2022

Magyarország

Magyarország

a legjobb buli

ezzel buliztuk át a szilvesztert és meglepően jó hangzással elképesztő party volt

Предимства

hangzás

Недостатъци

na

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Дата на използване 2022-02-13

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS7807B vezeték nélküli hangsugárzó

Дата на използване 2022-02-13

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      1. Класът IP67 означава, че мембраната на високоговорителя е прахоустойчива и може да бъде потапян до 30 минути на дълбочина до 1 м.