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  • Светва и се набива в очи
  • Светва и се набива в очи
  • Светва и се набива в очи
  • Светва и се набива в очи
  • Светва и се набива в очи
  • Светва и се набива в очи
  • Светва и се набива в очи
  • Светва и се набива в очи
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  • Светва и се набива в очи
  • Светва и се набива в очи
  • Светва и се набива в очи
  • Светва и се набива в очи
  • Светва и се набива в очи
  • Светва и се набива в очи
  • Светва и се набива в очи

Безжична тонколона

TAS2000B/00

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно
Светва и се набива в очи
Излезте навън с устойчивия на пръски компактен високоговорител, който ви осигурява до 20 часа време на възпроизвеждане с едно зареждане. Забавните LED светлини създават атмосферата, Bass+ осигурява дълбок бас при всякаква сила на звука и можете да се свържете с други високоговорители за по-голям звук.
Виж всички предимства

Светва и се набива в очи

  • LED светлинно шоу

  • Bass+ и Auracast™

  • 20 часа време за възпроизвеждане

  • Каишка за китката и устойчив на пръски

Силен звук с изненадващо дълбоки баси при всякаква сила на звука

Силен звук с изненадващо дълбоки баси при всякаква сила на звука

Този компактен преносим високоговорител е притежава много мощност за своя размер с максимална мощност 20 W (10 W RMS) и богат звук. Двата пасивни излъчвателя и нашата изключителна технология Bass+ поддържат басите дълбоки и плътни – дори ако слушате при по-ниски нива на звука. Има и вграден микрофон, така че при обаждане можете да отговорите със свободни ръце.

Възпроизвежда дълго, лесно се пренася и малко дъжд няма да му навреди

Възпроизвежда дълго, лесно се пренася и малко дъжд няма да му навреди

С време за възпроизвеждане до 20 часа с едно зареждане можете да не спирате мелодиите през целия ден и през нощта. Удобната каишка за китката улеснява пренасянето на този високоговорител, а IPX5 устойчивостта на пръски предпазва от капки дъжд и разлети течности. С 30-минутно зареждане получавате 5 часа време за възпроизвеждане, а пълното презареждане отнема около 2,5 часа.

Bluetooth® поточно предаване, многоточково свързване, USB възпроизвеждане

Bluetooth® поточно предаване, многоточково свързване, USB възпроизвеждане

Готови ли са плейлистите? Bluetooth® 5.4 ви осигурява стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване. Многоточковото свързване ви позволява да се свържете с две Bluetooth® устройства едновременно и можете да включите преносим музикален плейър или флаш памет към USB-A порта на високоговорителя.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

03/07/2026

România

România

Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.

Предимства

Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.

Недостатъци

Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAS2000B Boxă wireless

Date of Use 2026-07-03

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      1. Марка и логата на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Марка и логата Auracast™ са търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc.

      2. Рейтингът IPX5 означава, че високоговорителят е защитен от водни струи.