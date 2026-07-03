LED светлинно шоу
Bass+ и Auracast™
20 часа време за възпроизвеждане
Каишка за китката и устойчив на пръски
Този компактен преносим високоговорител е притежава много мощност за своя размер с максимална мощност 20 W (10 W RMS) и богат звук. Двата пасивни излъчвателя и нашата изключителна технология Bass+ поддържат басите дълбоки и плътни – дори ако слушате при по-ниски нива на звука. Има и вграден микрофон, така че при обаждане можете да отговорите със свободни ръце.
С време за възпроизвеждане до 20 часа с едно зареждане можете да не спирате мелодиите през целия ден и през нощта. Удобната каишка за китката улеснява пренасянето на този високоговорител, а IPX5 устойчивостта на пръски предпазва от капки дъжд и разлети течности. С 30-минутно зареждане получавате 5 часа време за възпроизвеждане, а пълното презареждане отнема около 2,5 часа.
Готови ли са плейлистите? Bluetooth® 5.4 ви осигурява стабилна връзка за безпроблемно поточно предаване. Многоточковото свързване ви позволява да се свържете с две Bluetooth® устройства едновременно и можете да включите преносим музикален плейър или флаш памет към USB-A порта на високоговорителя.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Gică89
03/07/2026
România
Super mulțumit,se vede ca este o boxa de calitate. Philips un brand ce se respectă.
Предимства
Este o boxă cu o construcție de calitate,o baterie foarte bună,finisaje frumoase,rezista la apă.Un produs premium.
Недостатъци
Nu vad ce dezavantaje ar fi!!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAS2000B Boxă wireless
Date of Use 2026-07-03
Марка и логата на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Марка и логата Auracast™ са търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc.
Рейтингът IPX5 означава, че високоговорителят е защитен от водни струи.