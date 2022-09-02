ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Събудете се готови за деня
  • Събудете се готови за деня
  • Събудете се готови за деня
  • Събудете се готови за деня
  • Събудете се готови за деня
  • Събудете се готови за деня
  • Събудете се готови за деня
  • Събудете се готови за деня

Прекратен продукт

Радиочасовник

TAR3205/12

3.5
| (13) Отзиви
Събудете се готови за деня
Запазете нещата лесни с този цифров FM радиочасовник. Множеството предварително зададени настройки улесняват навигацията в станцията и можете да настроите алармата, за да ви събуди с леко увеличаващ се звук на радиото. Искате да спите? Просто протегнете ръка и натиснете бутона за отлагане.
Виж всички предимства

Събудете се готови за деня

  • FM цифрова настройка

  • Двоен будилник

Цифрово FM радио

FM тунерът предоставя чисто приемане и можете да зададете до 10 предварителни настройки към любимите си станции. Дисплеят показва ясно времето.

Таймер за заспиване. Унесете се в сън, докато слушате радио

Потънете в спокоен сън на фона на любимата си станция, възпроизвеждаща се на заден план. Можете да настроите таймера за заспиване на часовника да възпроизвежда радио до 2 часа. След като изтече предварително зададеното време, радиото се изключва.

Двоен будилник. Един часовник, две събуждания

Функцията за двоен будилник ви позволява да зададете две различни аларми, а функцията за нежно събуждане използва постепенно увеличаваща се сила на звука на радиото за плавно начало на деня ви.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

3.5

от 5

13

Отзиви

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Отличен обхват и качествен звук.

Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAR3205 Радиочасовник

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAR3205 Радиочасовник

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Препоръчвам

Харесва ми,защото може да му се добавят батерии и така си запазва настройките, когато спре токът.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAR3205 Радиочасовник

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAR3205 Радиочасовник

13/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Потвърден купувач

Kvalitet i jednostavnost rukovanja

Za sada sam veoma zadovoljan, kako izgledom proizvoda tako i jednostavnošću rukovanja. Jedina zamerka je što se uz proizvod ne dobije "korisničko uputstvo" već samo crtež koji nedovoljno upućuje na podešavanje. Ja se služim internetom pa sam sedi odštampao pomenuto uputstvo, ali mnogo ljudi nema ili nezna koristiti internet, odnosno čak nema ni računar.

Предимства

Cena i kvalitet, kao i dizajn.

Недостатъци

Pomenuto korisničko uputstvo

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAR3205 Radio sa satom

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAR3205 Radio sa satom

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!