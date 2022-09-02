Прекратен продукт
TAR3205/12
FM цифрова настройка
Двоен будилник
FM тунерът предоставя чисто приемане и можете да зададете до 10 предварителни настройки към любимите си станции. Дисплеят показва ясно времето.
Потънете в спокоен сън на фона на любимата си станция, възпроизвеждаща се на заден план. Можете да настроите таймера за заспиване на часовника да възпроизвежда радио до 2 часа. След като изтече предварително зададеното време, радиото се изключва.
Функцията за двоен будилник ви позволява да зададете две различни аларми, а функцията за нежно събуждане използва постепенно увеличаваща се сила на звука на радиото за плавно начало на деня ви.
3.5
от 5
13
Отзиви
Becko
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Отличен обхват и качествен звук.
Всички продукти на марката са с перфектно качество и до момента не са ми давали дефект. От години съм доволен от качеството и когато ми трябва нещо, първо проверявам дали се произвежда от Philips.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAR3205 Радиочасовник
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAR3205 Радиочасовник
Mirli
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Препоръчвам
Харесва ми,защото може да му се добавят батерии и така си запазва настройките, когато спре токът.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAR3205 Радиочасовник
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAR3205 Радиочасовник
cvika
13/04/2022
Hrvatska
Потвърден купувач
Kvalitet i jednostavnost rukovanja
Za sada sam veoma zadovoljan, kako izgledom proizvoda tako i jednostavnošću rukovanja. Jedina zamerka je što se uz proizvod ne dobije "korisničko uputstvo" već samo crtež koji nedovoljno upućuje na podešavanje. Ja se služim internetom pa sam sedi odštampao pomenuto uputstvo, ali mnogo ljudi nema ili nezna koristiti internet, odnosno čak nema ni računar.
Предимства
Cena i kvalitet, kao i dizajn.
Недостатъци
Pomenuto korisničko uputstvo
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAR3205 Radio sa satom
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAR3205 Radio sa satom