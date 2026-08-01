Прекратен продукт
TAR1506/00
FM/MW
Аналогова настройка
Работи на батерии
Това суперпреносимо аналогово FM/MW радио е лесно за настройка в движение. Просто завъртете странично монтираното регулиращо колело, за да плъзнете индикатора по скалата. Голям прозорец за настройка в традиционен стил улеснява виждането, когато сте достигнали желаната честота.
Работата с една ръка е лесна с това малко радио. Силата на звука и включването/изключването се контролират от удобно поставен въртящ се регулатор. Има порт за слушалки за дискретно слушане и странично монтиран превключвател за избор на FM или MW сигнали.
Пъхнете това радио в джоба си и слушайте новините където и да отидете. Или играта, която просто не можете да пропуснете. Или токшоуто, което обичате. 2 AAA батерии захранват звука, а телескопичната антена гарантира, че винаги ще получавате възможно най-доброто приемане.
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