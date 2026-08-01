Прости органи за управление. Въртящ се регулатор на силата на звука и за включване/изключване

Работата с една ръка е лесна с това малко радио. Силата на звука и включването/изключването се контролират от удобно поставен въртящ се регулатор. Има порт за слушалки за дискретно слушане и странично монтиран превключвател за избор на FM или MW сигнали.