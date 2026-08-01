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  • Джобната класика
  • Джобната класика
  • Джобната класика
  • Джобната класика
  • Джобната класика
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  • Джобната класика
  • Джобната класика
  • Джобната класика
  • Джобната класика
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  • Джобната класика
  • Джобната класика
  • Джобната класика
  • Джобната класика
  • Джобната класика
  • Джобната класика
  • Джобната класика
  • Джобната класика
  • Джобната класика

Прекратен продукт

Портативно радио

TAR1506/00

Джобната класика
Излезте с това ултрапреносимо FM/MW аналогово радио. Лесното настройване и ясният звук ви държат в течение с любимите ви програми. Независимо дали се занимавате с нещо на двора, или сте на разходка.
Виж всички предимства

Джобната класика

  • FM/MW

  • Аналогова настройка

  • Работи на батерии

Класически дизайн. Лесна настройка

Това суперпреносимо аналогово FM/MW радио е лесно за настройка в движение. Просто завъртете странично монтираното регулиращо колело, за да плъзнете индикатора по скалата. Голям прозорец за настройка в традиционен стил улеснява виждането, когато сте достигнали желаната честота.

Прости органи за управление. Въртящ се регулатор на силата на звука и за включване/изключване

Работата с една ръка е лесна с това малко радио. Силата на звука и включването/изключването се контролират от удобно поставен въртящ се регулатор. Има порт за слушалки за дискретно слушане и странично монтиран превключвател за избор на FM или MW сигнали.

Суперпреносимо. Идеално за вкъщи или в движение

Пъхнете това радио в джоба си и слушайте новините където и да отидете. Или играта, която просто не можете да пропуснете. Или токшоуто, което обичате. 2 AAA батерии захранват звука, а телескопичната антена гарантира, че винаги ще получавате възможно най-доброто приемане.

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