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Прекратен продукт

Безжични слушалки

TAKH402PK/00

5

| (11) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

Наличен в

Розово
Розово
Синьо
Синьо

Блестете като звезда

Пригответе ги за парти с фънки слушалки с наушници, които светят. Тези здрави, безжични слушалки са с ограничена максимална сила на звука до 85 dB. LED панел в наушника позволява на децата да озарят стила си с цветни светлини.

Виж всички предимства

Блестете като звезда

  • 32 мм мембрани/затворен гръб

  • С наушници

  • Меки наушници

Гъвкава и регулируема лента за глава. Можете да я увивате или огъвате

Здравата, гъвкава лента за глава се регулира лесно и е достатъчно издръжлива, за да се съхранява в раница или да се изпусне на пода. Тя дори може силно да се огъне, без да се счупи. Каквото и да са намислили децата, слушалките им ще останат цели.

32 мм акустични мембрани. Чист звук

Специално проектирани за защита на младите уши, тези слушалки имат 32 мм акустични мембрани, чиято сила на звука е ограничена до 85 dB. Можете да се отпуснете, знаейки, че децата ви се наслаждават безопасно на своите мелодии, видеоклипове и игри.

Интелигентно сдвояване. Автоматично откриване на Bluetooth устройства

С едно дълго натискане на многофункционалния бутон тези безжични Bluetooth слушалки са готови за сдвояване. След като са сдвоени, слушалките запомнят последното устройство, с което са били сдвоени.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

11

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Wygodne

Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.

Предимства

Wygoda, dźwięk

Недостатъци

kolor

Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Дата на използване 2019-10-25

Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Дата на използване 2019-10-25

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Предимства

jakosc, cena

Недостатъци

brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Дата на използване 2020-10-24

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Дата на използване 2020-10-24

22/11/2020

Polska

Polska

Ładne i dobre!

Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe

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