Прекратен продукт
TAKH402PK/00
Блестете като звезда
Пригответе ги за парти с фънки слушалки с наушници, които светят. Тези здрави, безжични слушалки са с ограничена максимална сила на звука до 85 dB. LED панел в наушника позволява на децата да озарят стила си с цветни светлини.
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Меки наушници
Здравата, гъвкава лента за глава се регулира лесно и е достатъчно издръжлива, за да се съхранява в раница или да се изпусне на пода. Тя дори може силно да се огъне, без да се счупи. Каквото и да са намислили децата, слушалките им ще останат цели.
Специално проектирани за защита на младите уши, тези слушалки имат 32 мм акустични мембрани, чиято сила на звука е ограничена до 85 dB. Можете да се отпуснете, знаейки, че децата ви се наслаждават безопасно на своите мелодии, видеоклипове и игри.
С едно дълго натискане на многофункционалния бутон тези безжични Bluetooth слушалки са готови за сдвояване. След като са сдвоени, слушалките запомнят последното устройство, с което са били сдвоени.
5.0
от 5
11
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Jp2krol
25/11/2020
Polska
Wygodne
Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.
Предимства
Wygoda, dźwięk
Недостатъци
kolor
Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Дата на използване 2019-10-25
Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Дата на използване 2019-10-25
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Предимства
jakosc, cena
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Дата на използване 2020-10-24
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Дата на използване 2020-10-24
Lary27
22/11/2020
Polska
Ładne i dobre!
Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe