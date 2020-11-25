Прекратен продукт
TAKH402BL/00
Блестете като звезда
Пригответе ги за парти с фънки слушалки с наушници, които светят. Тези здрави, безжични слушалки са с ограничена максимална сила на звука до 85 dB. LED панел в наушника позволява на децата да озарят стила си с цветни светлини.
32 мм мембрани/затворен гръб
С наушници
Меки наушници
Тези безжични детски слушалки с наушници се отличават с умна конструкция, която се сгъва в две посоки. Можете да ги сгънете плоски, идеални за съхранение в чекмеджето на спалнята. Или можете да ги сгънете плоски и навътре, създавайки компактен комплект, който се побира в джобове и чанти.
С едно дълго натискане на многофункционалния бутон тези безжични Bluetooth слушалки са готови за сдвояване. След като са сдвоени, слушалките запомнят последното устройство, с което са били сдвоени.
Наушниците разполагат с LED панели, които светят за допълнителен блясък и фънки стил. Има четири варианта, от които можете да изберете: червени светлини, зелени светлини, сини светлини или комбинация от трите! Просто натиснете бутона върху наушника, за да прегледате опциите за осветление.
5.0
от 5
11
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Jp2krol
25/11/2020
Polska
Wygodne
Bardzo wygodne i świetnie brzmią. Wykonanie solidne. Polecam dla fanów JAZZU.
Предимства
Wygoda, dźwięk
Недостатъци
kolor
Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Дата на използване 2019-10-25
Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Дата на използване 2019-10-25
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii . W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Предимства
jakosc, cena
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Дата на използване 2020-10-24
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Дата на използване 2020-10-24
Lary27
22/11/2020
Polska
Ładne i dobre!
Bardzo dobre i przy okazji ładne słuchawki. Dla dziecka bardzo fajny wybór. Polecam
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAKH402PK Słuchawki bezprzewodowe