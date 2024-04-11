Прекратен продукт
TAK4206BL/00
Ярки и дръзки
Те ще осветят собствения си стил с тези здрави, гъвкави слушалки с наушници! Панелите в наушниците светят с цветни светлини, а силата на звука е ограничена до 85 dB. Родителите могат да контролират силата на звука и времето за възпроизвеждане чрез приложението Philips Headphones.
Безжични слушалки с наушници
Светещи наушници
Родителски контрол чрез приложение
Ограничена сила на звука до 85 dB
От далечни пътувания до време пред екрана или домашна работа – децата ще харесат тези безжични слушалки с наушници! Те получават 28 часа време за възпроизвеждане с едно зареждане, а пълното зареждане отнема 2 часа. Бързо 15-минутно зареждане предоставя допълнителни 2 часа време на възпроизвеждане.
Специално проектирани, за да бъдат безопасни за младите уши, тези слушалки разполагат с 32 мм мембрани, които са с ограничение на силата на звука до 85 dB. Родителите могат също да зададат максимална сила на звука и време на възпроизвеждане в приложението Philips Headphones. Можете да се отпуснете, докато те се забавляват.
Наушниците разполагат с панели, които светят за допълнителен блясък и фънки стил. Има четири варианта, от които можете да изберете: червени светлини, зелени светлини, сини светлини или комбинация от трите! Просто натиснете бутона върху наушника, за да прегледате опциите за осветление.
3.4
от 5
8
Отзиви
dobromir007
11/04/2024
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Dobre słuchawki dla dziecka
Bardzo fajne słuchawki dla dziecka. Przede wszystkim super ograniczenie głośności. Co by nie zrobić nie zagrają głośno więc słuch dziecka jest bezpieczny. Bardzo miękkie elementy przylegające do uszu. Sprawiają wrażenie, aż nazbyt delikatnych ale są stosunkowo wytrzymałe. Fajny dodatek stanowi podświetlenie z możliwością zmiany kolorów. Akumulator działa baaaaaaardzo długo. Polecam
Предимства
Ograniczenie głośności, lekkie, akumulator długo trzyma
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Дата на използване 2024-03-11
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAK4206BL Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci
Дата на използване 2024-03-11
0ana0405
20/02/2024
România
Recomand
Sunt casti pe masura capului unui copil, se aude bine, bateria tine mult, volumul nu este foarte puternic.
Предимства
Bateria tine mult, au mufa jack, volumul nu este foarte puternic, incarcare usb-c
Недостатъци
Ar fi fost utila o husa pentru depozitare sau transport
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Дата на използване 2023-01-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAK4206BL Căşti supraauriculare wireless pentru copii
Дата на използване 2023-01-20
Zulu8
06/06/2022
Slovensko
Skvela volba pre dieta
Vyborne detske sluchadla, pri ktorych sa nemusim obavat poskodenia sluchu svojho dietata, kedze sa da regulovat ich hlasitost rodicom a maju maximalnu dosiahnutelnu hlasitost. Su lahucke, a detom sa nesmierne paci svietiaci efekt.
Предимства
idealne pre dieta
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Дата на използване 2022-02-06
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAK4206BL Detské bezdrôtové slúchadlá na uši
Дата на използване 2022-02-06
Силата на звука е ограничена до 85 dB в съответствие със стандартите EN 50332 за безопасно слушане.
Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.