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Детски безжични слушалки върху ушите

TAK4200MP/00

4

| (5) Отзиви | 80% препоръчват този продукт

2 Награди

Наличен в

Magenta Purple
Magenta Purple
Синьо
Синьо
Розово
Розово

Безопасни, забавни и подходящи за пътуване

С цветни LED светлини върху наушниците и забавна функция за безжично споделяне на аудио тези слушалки са създадени така, че децата да ги обикнат. Силата на звука е ограничена, за да предпазва детския слух, а специалният режим за пътуване позволява на децата да слушат безопасно и в по-шумна среда.

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Безопасни, забавни и подходящи за пътуване

  • Безжични слушалки върху ушите

  • Сила на звука, ограничена до 85 dB

  • LED светлини. Аудио споделяне

  • Издръжливи и сгъваеми

Винаги безопасни, винаги забавни. Ограничения на силата на звука за дома и при пътуване*

Винаги безопасни, винаги забавни. Ограничения на силата на звука за дома и при пътуване*

Специално проектирани за допълнителна безопасност за младите уши, тези слушалки са ограничени до 75 dB за слушане у дома или по време на учене. За слушане в по-шумна среда извън дома родителите могат да използват приложението Philips Headphones, за да зададат ограничение на силата на звука от 85 dB в режим за пътуване.*

Удобни за деца и лесни за използване

Удобни за деца и лесни за използване

Големите кръгли бутони за управление в долната част на наушниците улесняват децата при използването на тези слушалки, а по-малките наушници с меки възглавнички ги правят удобни за носене. Подплатената лента за глава се регулира лесно за идеално прилягане и има точки от задната страна, които помагат на децата да разберат как правилно да поставят слушалките.

Цветен дизайн с LED светлини

Цветен дизайн с LED светлини

Цветните LED светлини в наушниците се съчетават с многоцветния дизайн на тези слушалки, за да ги отличат по най-добрия начин. LED светлините могат да бъдат настроени да светят в различни цветове: чудесно за деца, които искат да изразят собствения си стил.

Технически данни

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Награди

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  • Изображение на TPV_PBTAWARD135

Отзиви

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4.0

от 5

5

Отзиви

80%

препоръчват този продукт

3
2

02/09/2025

Polska

Polska

Słuchawki

Słuchawki są piękne z wyglądu, dzieciaki mega zadowolone, jakość dobra, nie ma szumów, długo wytrzymują, jeśli chodzi o produkt przeznaczony dla dzieci to uważam ze sa super

Предимства

dzwiek i design

Недостатъци

nie ma

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Дата на използване 2025-08-02

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Дата на използване 2025-08-02

21/08/2025

Polska

Polska

Dobre pierwsze bezpieczne dla słuchu sluchawki

Kupiłem je dla siostrzenicy i uważam, że jeśli zależy wam na ochronie słuchu dzieci, to naprawdę warto. Maksymalna głośność jest dobrze ograniczona, więc nie ma ryzyka uszkodzenia słuchu, a jednocześnie nie grają zbyt cicho. Wykonanie w porządku, a wygląd to już kwestia indywidualnych upodobań. Moim zdaniem produkt warty zakupu, działa bez problemów, nie ma kłopotów z zasięgiem czy łącznością. Ogólnie solidny sprzęt w rozsądnej cenie

Предимства

Ograniczenie głośności, jakość wykonania, dźwięk

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Дата на използване 2025-07-21

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Дата на използване 2025-07-21

15/08/2025

Polska

Polska

Porządne słuchawki dla dzieci

Słuchawki wykonane są z całkiem niezłego plastiku, nie uciskają mocno głowy. Nauszniki również są dość miękkie. Ku zaskoczeniu, dźwięk ma całkiem dobrą jakość jak na słuchawki dziecięce, co naprawdę dziwi. A mamy z czym porównać – w domu słuchamy serii Sony MX przez wzmacniacz Denon, a także mamy studyjne słuchawki Focal. Porównywaliśmy je również ze zwykłymi słuchawkami od Apple. Nie było żadnych problemów z podłączeniem ani z aplikacją – wszystko jest intuicyjne. Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne. Ogólnie rzecz biorąc, to całkiem dobre słuchawki. Porządne słuchawki dla dzieci. Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent. Słuchawki spodobały się mojej 8-letniej córce – to jej pierwsze słuchawki i jest zachwycona zakupem.

Предимства

Porządne słuchawki dla dzieci, a bateria trzyma długo – tak, jak deklaruje producent.

Недостатъци

Jedyną rzeczą, która wzbudziła pewne niezrozumienie, była praca podświetlenia. Działa ono i można je włączyć z poziomu aplikacji, jednak ustawienie to nie zapisuje się i po ponownym uruchomieniu podświetlenie znów nie działa – to dość dziwne.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Дата на използване 2025-07-15

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 4000 series TAK4200MP Bezprzewodowe słuchawki nauszne dla dzieci

Дата на използване 2025-07-15

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      Откази от отговорност

      1. Силата на звука е ограничена до 75 dB в нормален режим и до 85 dB в режим за пътуване в съответствие със стандартите EN 50332 за безопасно слушане.