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  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят
  • Създадени да ви потопят

Прекратен продукт

Безжични слушалки с наушници върху цялото ухо

TAH9505BK/00

1.9
| (17) Отзиви
Създадени да ви потопят
Вдъхновение. Мотивация. Концентрация. С отлично активно шумопотискане и ясен звук за обаждания тези безжични слушалки с наушници върху цялото ухо ще се погрижат за вас. Напълно интегрираният Google Асистент ви позволява да вършите повече без ръце.
Виж всички предимства

Създадени да ви потопят

  • Шумопотискане Pro

  • Вграден Google Асистент

  • Bluetooth многоточкова

  • Сензорно управление

Хибридно активно шумопотискане. Фокусиране там, където желаете

Хибридно активно шумопотискане. Фокусиране там, където желаете

Когато песента изисква пълното ви внимание, тези безжични слушалки ви позволяват да се потопите. Един външен микрофон и един вътрешен микрофон работят заедно, за да филтрират външния шум. Покрийте десния наушник, за да активирате Awareness Mode и да включите звука на околния свят.

Заоблен дизайн за цялото ухо. Елегантен външен вид, превъзходен звук

Заоблен дизайн за цялото ухо. Елегантен външен вид, превъзходен звук

Заоблените наушници предоставят отличителен стил. Прилягането върху цялото ухо създава уплътнение, което пасивно изолира външния шум. Перфектно настроените 40 мм мембрани предоставят дълбоки баси, балансирани средни честоти и богати високи честоти.

Приложение Philips Headphones. Персонализирано управление на звука

Приложение Philips Headphones. Персонализирано управление на звука

Усилете басите. Намалете високите честоти. Приложението Philips Headphones ви предоставя контрол над музиката, която слушате. Регулирайте сами нивата или избирайте от предварително настроени стилове на звука. Можете също така да превключвате между настроени ANC режими с едно натискане.

Технически данни

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Отзиви

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1.9

от 5

17

Отзиви

4

22/04/2024

Україна

Україна

Потвърден купувач

Навушниками задоволений повністю.

Навушниками задоволений повністю, шумодав, якість звуку, батарея все на 5+.

Недостатъци

Мінусів поки не знайшов.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH9505BK Накладні бездротові навушники

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH9505BK Накладні бездротові навушники

01/02/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične

Lahke, z enim polnjenjem zdržijo dolgo časa, ANC je zelo dober, povezava dveh naprav je delovala zelo dobro, mikrofon za telefonski klic je odličen tudi kakovost glasbe je nadpovprečna.

Предимства

Odzivne, dobro zaduši zunanje zvoke

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH9505BK Brezžične čezušesne slušalke

30/12/2021

Polska

Polska

Sztos

Słuchawki sztos. Wykonanie, jakość dźwięku, funkcjonalność - 10/10 Polecam wszystkim audiofilom

Предимства

Wszytko

Недостатъци

Nie ma

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH9505BK Nauszne słuchawki bezprzewodowe

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