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  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
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  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия
  • Превъзходен звук, сменяема батерия

Слушалки върху цялото ухо

TAH8000EWT/00

4
| (4) Отзиви

Наличен в

Бяло
Бяло
Черно
Черно
Превъзходен звук, сменяема батерия
Потопете се в богат, детайлен звук със слушалките с наушници върху цялото ухо, които създадохме, за да издържат дълго. Лесно сменяемата батерия осигурява възпроизвеждане на музика в продължение на години, а обажданията са кристално чисти. Адаптивното шумопотискане ви позволява да се съсредоточите върху важните неща.
Виж всички предимства

Превъзходен звук, сменяема батерия

  • Детайлен, естествен звук

  • Сменяема батерия

  • Шумопотискане Pro

  • До 70 часа време на възпроизвеждане

Вълнуващ звук. Hi-Res поточно предаване и слушане с кабел

Вълнуващ звук. Hi-Res поточно предаване и слушане с кабел

40 мм мембрани с копринено покритие ви осигуряват детайлен звук, а динамичните баси ви осигурява пълен, богат бас дори при ниски нива на звука. Поддържат се кодеци LDAC и LC3, за да можете да извлечете максимума от поточно предаване с висока разделителна способност, и можете да слушате кабелно чрез USB-C. Освен това можете да включите функцията за пространствено аудио в нашето приложение за по-завладяващо слушане.

Потопете се в изживяването свободно с адаптивното шумопотискане

Потопете се в изживяването свободно с адаптивното шумопотискане

Адаптивното шумопотискане реагира бързо на заобикалящата Ви среда, за да заглуши външните шумове, включително вятъра, в реално време. Ако искате да чуете какво се случва около Вас, Awareness Mode пропуска отново външните звуци. Функцията Quick Awareness усилва гласовете, така че да може да водите разговор, без да сваляте слушалките си.

Технология с 5 микрофона. По-ясни разговори, дори на шумни места

Технология с 5 микрофона. По-ясни разговори, дори на шумни места

Ако провеждате разговор, специалните микрофони и алгоритъмът за шумопотискане се комбинират, за да уловят ясно гласа ви и да намалят фоновия шум. Дори ако сте на оживена градска улица в много ветровит ден – гласът ви ще се чува ясно, а човекът, с когото говорите, няма да се разсейва от случващото се около вас.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

4

Отзиви

4
3
2

05/02/2026

Polska

Polska

Doskonały

Mam ten model od dwóch tygodni. Philips TAH8000EBK/00 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Używam go głównie w podróży i w pracy, gdzie bardzo przydaje się ANC. Radzi sobie ono świetnie eliminując dźwięki otoczenia. Słuchawki łączą najlepsze cechy: lekkość i dobrą jakość dźwięku. Sterowanie wydaje się przemyślane i wygodne (za pomocą przycisków i joysticka). Design zwraca uwagę swoim stylem. Korpus wykonany jest z eleganckiego tworzywa, poduszki są miękkie i nie powodują dyskomfortu. Pałąk nie ugniata. To świetna opcja dla osób ceniących jakość w dobrej cenie. Bateria wytrzymuje bardzo długo, ładowałem ją podczas tych dwóch tygodni chyba raz. Podsumowując: to bardzo wygodny sprzęt. Nie odbiega znacząco od dużo droższej konkurencji.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne

08/01/2026

Polska

Polska

Polecam

Słuchawki Philips TAH8000EBK/00 pozytywnie zaskakują jakością wykonania i brzmienia. Muzyka brzmi pełnie i dynamicznie, a redukcja szumów pozwala skupić się na słuchaniu bez rozpraszających dźwięków z zewnątrz. Model ten dobrze sprawdza się również podczas rozmów telefonicznych, oferując wyraźny dźwięk po obu stronach. Dzięki pojemnej baterii można korzystać z nich przez wiele dni bez potrzeby ładowania, co znacząco podnosi komfort użytkowania.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne

07/01/2026

Polska

Polska

Idealne rozwiązanie do pracy i podróży samolotem

Słuchawki TAH8000EBK sprawdzą się u osób, które potrzebują komfortu podczas długiego noszenia słuchawek w pracy lub podróży, najlepszej jakości dźwięku i wygody nawigowania nimi z poziomu aplikacji. Łączą się z innymi urządzeniami bezproblemowo, sprawdzają na dworze podczas rozmów (redukcja szumu jest genialna) i świetnie redukują tez dźwięki z zewnątrz, gdy chcę popracować w skupieniu. Na plus jest możliwość wymiany baterii (która bardzo szybko się ładuje i jest wytrzymała), co przekłada się na dłuższe użytkowanie takiego sprzętu. Dla mnie 10/10. Polecam.

Предимства

design, żywotność, jakość dźwięku, wygoda użytkowania

Недостатъци

brak

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne

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