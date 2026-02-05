TAH8000EBK/00
Детайлен, естествен звук
Сменяема батерия
Шумопотискане Pro
До 70 часа време на възпроизвеждане
40 мм мембрани с копринено покритие ви осигуряват детайлен звук, а динамичните баси ви осигурява пълен, богат бас дори при ниски нива на звука. Поддържат се кодеци LDAC и LC3, за да можете да извлечете максимума от поточно предаване с висока разделителна способност, и можете да слушате кабелно чрез USB-C. Освен това можете да включите функцията за пространствено аудио в нашето приложение за по-завладяващо слушане.
Адаптивното шумопотискане реагира бързо на заобикалящата Ви среда, за да заглуши външните шумове, включително вятъра, в реално време. Ако искате да чуете какво се случва около Вас, Awareness Mode пропуска отново външните звуци. Функцията Quick Awareness усилва гласовете, така че да може да водите разговор, без да сваляте слушалките си.
Ако провеждате разговор, специалните микрофони и алгоритъмът за шумопотискане се комбинират, за да уловят ясно гласа ви и да намалят фоновия шум. Дори ако сте на оживена градска улица в много ветровит ден – гласът ви ще се чува ясно, а човекът, с когото говорите, няма да се разсейва от случващото се около вас.
4.0
от 5
4
Отзиви
Rafał 12
05/02/2026
Polska
Doskonały
Mam ten model od dwóch tygodni. Philips TAH8000EBK/00 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Używam go głównie w podróży i w pracy, gdzie bardzo przydaje się ANC. Radzi sobie ono świetnie eliminując dźwięki otoczenia. Słuchawki łączą najlepsze cechy: lekkość i dobrą jakość dźwięku. Sterowanie wydaje się przemyślane i wygodne (za pomocą przycisków i joysticka). Design zwraca uwagę swoim stylem. Korpus wykonany jest z eleganckiego tworzywa, poduszki są miękkie i nie powodują dyskomfortu. Pałąk nie ugniata. To świetna opcja dla osób ceniących jakość w dobrej cenie. Bateria wytrzymuje bardzo długo, ładowałem ją podczas tych dwóch tygodni chyba raz. Podsumowując: to bardzo wygodny sprzęt. Nie odbiega znacząco od dużo droższej konkurencji.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Joanna_ho
08/01/2026
Polska
Polecam
Słuchawki Philips TAH8000EBK/00 pozytywnie zaskakują jakością wykonania i brzmienia. Muzyka brzmi pełnie i dynamicznie, a redukcja szumów pozwala skupić się na słuchaniu bez rozpraszających dźwięków z zewnątrz. Model ten dobrze sprawdza się również podczas rozmów telefonicznych, oferując wyraźny dźwięk po obu stronach. Dzięki pojemnej baterii można korzystać z nich przez wiele dni bez potrzeby ładowania, co znacząco podnosi komfort użytkowania.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Nartalia
07/01/2026
Polska
Idealne rozwiązanie do pracy i podróży samolotem
Słuchawki TAH8000EBK sprawdzą się u osób, które potrzebują komfortu podczas długiego noszenia słuchawek w pracy lub podróży, najlepszej jakości dźwięku i wygody nawigowania nimi z poziomu aplikacji. Łączą się z innymi urządzeniami bezproblemowo, sprawdzają na dworze podczas rozmów (redukcja szumu jest genialna) i świetnie redukują tez dźwięki z zewnątrz, gdy chcę popracować w skupieniu. Na plus jest możliwość wymiany baterii (która bardzo szybko się ładuje i jest wytrzymała), co przekłada się na dłuższe użytkowanie takiego sprzętu. Dla mnie 10/10. Polecam.
Предимства
design, żywotność, jakość dźwięku, wygoda użytkowania
Недостатъци
brak
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за TAH8000EBK Słuchawki wokółuszne